Estudiantes valientes diseñan acciones contra la violencia en Guayaquil

Pese a que la seguridad es una materia que le compete al Gobierno, las consecuencias de la crisis de violencia e inseguridad que mantienen al país en alarma obliga a que los actores del cambio sean los mismos niños o jóvenes que padecen la violencia a diario, ya sea dentro o fuera de sus centros educativos.

Blindarse de balaceras, nueva 'materia' dictada en planteles Leer más

El Vicente Rocafuerte, espejo de nuestra sociedad

Con esta premisa, una radiografía al país se puede realizar en el colegio Vicente Rocafuerte, emblemática institución educativa de Guayaquil, en la que se llevó sobre los pupitres un programa conformado por grupos de estudiantes que desarrollaron, desde junio anterior, propuestas creativas para mitigar estos problemas, guiados por la fundación Diseña Futuro y voluntarios de la comunidad académica local.

Aquellas sustentaciones alarmaron a todo el público presente en la presentación de estas propuestas, debido a la soltura y normalidad con la que el alumnado contaba sus miedos diarios, con la contraparte que sus proyectos fueron aplaudibles, por la genialidad, compromiso y sobre todo, la valentía de hacerlo.

Un grupo de estos alumnos, bautizado ‘Proguard’ fue directo al grano en cuanto al ingreso de objetos ilícitos a la institución. ‘‘La empresa de seguridad (en la entrada) se toma a la ligera su trabajo. Ingresan armas blancas, objetos prohibidos y solo replican que no saben cómo entró eso’’, dijeron.

Que los detectores de metales que usan los guardias son ineficientes, por lo que propusieron un ingenioso prototipo para el uso masivo, hecho solo con una radio y una calculadora. Posterior a eso, aplicaron la misma tecnología en una puerta que estaría conectada a bocinas; todo esto a propósito de una riña con arma blanca que se registró en la institución en junio pasado.

Los alumnos presentaron prototipos de artefactos eléctricos que asistirían en el refuerzo de seguridad en las aulas. CARLOS KLINGER

El miedo a delatar estos delitos

Otro equipo llamado ‘Defenders’ abrió su presentación con una frase que dejó a todos helados debido a la realidad que se presenta en una unidad educativa donde el fin es ir a aprender: ‘‘Si delatamos, nos dicen ‘sapos’ y nos pueden agredir’’. Ellos abordaron un mal común en los recreos: el robo.

Un festival de culturas ancestrales e idiomas del mundo para la educación Leer más

Para evitar que otras personas dentro de la institución entren a los cursos a hurgar en lo ajeno, su propuesta consistió en un sensor a presión, que active una peculiar alarma si alguien intenta abrir la puerta del curso en el recreo, además de vigilantes (alumnos) voluntarios, quienes por esta labor obtendrían recompensas canjeables en los bares del colegio.

Pero la violencia también escala fuera del perímetro institucional, pues denunciaron extorsiones a la salida de los colegios, intimidación de microtraficantes y sienten miedo por el riesgo de ser secuestrados.

Contra estas problemáticas, uno de los siete grupos, ‘Vincent Force’ propone un plan para tener paradas de buses seguras en las calles Tungurahua y Aguirre, con trabajo coordinado entre autoridades de la institución y las fuerzas de control de la ciudad, incluida la ATM.

Un mal destacado en este evento es que son ‘consumidores pasivos’ dentro de la institución. Una alumna contó junto con su grupo denominado ‘SAC’, que el olor de la marihuana dentro de la institución los marea, ‘‘sobre todo en los baños, o en la parte posterior del coliseo’’.

Durante su alocución, explicaron que, como adolescentes, sienten que a veces no pertenecen a un lugar, ‘‘de esto se aprovechan las organizaciones delictivas, que también nos ofrecen drogas’’ citaron. Ante esto, junto a otros grupos proponen aplicaciones móviles y buzones de denuncias anónimas, para evitar represalias, y que se forjen servicios de acompañamiento para la rehabilitación de consumidores, además de campañas de concientización en redes.

‘‘Hay alumnos que solo van para hacer cosas malas. Compañeros y profesores que pueden estar presentes, pero aun así tienen sus ‘mañas’ y cada una de estas se vuelve peor, haciendo que nuestra institución sea un lugar inseguro’’, sentenció uno de los alumnos.

Pamela Ycaza, CEO de Diseña Futuro, en el evento de clausura del laboratorio ciudadano para la seguridad. CARLOS KLINGER

Las formas de movilizarse en Guayaquil, a prueba en un recorrido Leer más

La plataforma para proponer un cambio

Todas estas ingeniosas iniciativas fueron posibles gracias al acompañamiento de la Fundación Diseña Futuro, que facilitó el desarrollo de un total de 28 proyectos innovadores, diseñados para generar un impacto positivo en los entornos escolares.

''Esto es una plataforma que es solamente viable por la calidad de los proyectos y el tiempo que le han invertido para ejecutarlo. Hemos plantado esta semilla (de cambio) en los chicos'', manifestó Pamela Ycaza, Directora Ejecutiva de Diseña Futuro, quien invitó a la la sociedad en general a sumarse como aliados de estas iniciativas por la niñez y juventud del país.

La clausura de este laboratorio se llevó a cabo en el Museo Municipal de Guayaquil. Al evento asistieron representantes de diversas instituciones, entre ellas Segura EP, el Ministerio de Educación y varias organizaciones de la sociedad civil, quienes con esta plataforma oyeron la realidad de este centro educativo y tuvieron la opción de ofrecer asesoría y/o financiamiento para apoyarlos en su anhelo de tener mejores días.

La vicerrectora que respaldó la noble causa estudiantil

Al final de la jornada, y tras el impacto de las aseveraciones estudiantiles, la vicerrectora de la jornada matutina del Vicente Rocafuerte, Ángela Fernández, tomó la palabra: ‘‘La verdad nos hará libres. Me alegra que hayan oído lo que sucede en las voces de los propios actores. No podemos tapar el sol con un dedo, ocurren cosas que a veces se salen de nuestro control. No es nada ajeno a lo que viven a diario los ecuatorianos’’, enunció con una voz que se quebraba.

La autoridad de la institución instó a que todo lo que se dijo en el evento se vea desde el lado positivo, que es las propuestas de los alumnos, que a pesar de su corta edad, ya tienen la voluntad de generar un cambio.

Finalmente pidió a los presentes que se sumen a estas causas, ‘‘porque los buenos somos más’’ y le respondieron con aplausos cuando los pidió hacia sus estudiantes, quienes reafirmaron al público lo que son: unos verdaderos valientes.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!