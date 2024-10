Los gatos amenazan la biodiversidad de Guayaquil

Los gatos domésticos son buenos acompañantes, pero si no se los cuida bien amenazan la biodiversidad local.

Hablar de las vidas de los gatos tiene un sentido muy literario, pero las muertes que causan estos felinos son, en contraste, relatos de veracidad científica. Esto es porque hay ecosistemas que colindan con las zonas urbanas que están viendo su fauna reducida por la cacería felina.

¿Por qué el gato es una amenaza?

“Lo primero que tenemos que reconocer es que el gato no es una especie nativa del Ecuador, es introducida”, explica Ileana Herrera, docente investigadora de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo (UEES). Ella añade que estudios recientes a escala global han demostrado que los gatos, por su naturaleza cazadora, han causado la extinción de 63 especies de vertebrados y representan una amenaza para otras 367 especies.

Herrera dirigió junto a Kevin Panchana y Anahí Vargas, de la UEES, y dos académicos de México, Isac Mella-Méndez y Rafael Flores-Peredo, un estudio para probar el impacto de los gatos domésticos en la biodiversidad de Guayaquil, Durán y Samborondón. Los científicos hicieron el seguimiento de 100 gatos de estas localidades durante ocho meses.

Estos felinos cazaron en total 132 presas. Entre los animales cazados estuvieron invertebrados (53,8 %), reptiles (27,3 %), aves (8,3 %), mamíferos (6,8 %) y anfibios (3,8 %). El equipo registró 53 especies entre las presas, de las cuales, sorprendentemente, el 56,6 % correspondía a especies nativas, mientras que apenas el 15,1 % a especies no nativas, comúnmente consideradas plagas.

Uno de los gatos estudiados para la muestra cazó aves nativas. CORTESÍA Gabriela Romero

“Se tenía la creencia de que los gatos solo cazaban los animales más abundantes para su entorno, pero sorprende que dentro de toda esta muestra apareció la Coniophanes dromiciformis, una serpiente en peligro de extinción. Entonces son una amenaza real”, indica Panchana.

Tenencia responsable como solución

Pruebas de esto retrató EXPRESO en una edición pasada, contando cómo la presencia de estos felinos en el parque lineal de la Kennedy disminuyó la presencia de las iguanas y aves que habitaban en ese manglar. Este argumento lo sostuvo Natalia Molina, también científica de la UEES.

Una acción efectiva ante esto, cuentan los investigadores, es la esterilización; una campaña que la ciudadana Carolina Egas, de la ciudadela Urdenor, realiza como responsabilidad moral.

Gatos en el Parque Lineal de la Kennedy JOFFRE FLORES

“Empecé a esterilizar a toda la camada del sector, y eso salía de mi bolsillo. Con mis hijos hacíamos venta de galletas y con eso nos reunimos para hacerlo. Luego una vecina que es doctora me ayudó con los últimos cuatro de ese grupo. Desde entonces, la población la tenemos controlada y estos gatos son parte del barrio”, le dice Egas a EXPRESO.

Ella tiene cinco gatos que duermen en su hogar, domesticados. La noble tutora, sin embargo, está consciente del riesgo que estos gatitos pueden representar para la fauna que colinda con Urdenor, en el canal del estero Salado, pero cree que conllevaría un trabajo más grande de concienciación para toda la ciudadanía, y que al menos ella hace lo posible por darles una vida digna.

Carolina Egas y los gatos a quienes apadrina JOFFRE FLORES

La investigación sugiere que estas medidas pueden reducir este impacto ambiental, que se vuelve progresivo por el incremento de la población felina. “El confinamiento es lo más importante, no dejarlos salir. Tampoco incentivarlos a que cacen, ofreciéndoles juguetes en formas de otros animales y demás”, propone Anahí Vargas, miembro del equipo. “Creo que son bellos, emocionalmente son un apoyo para nosotros, pero hay que ser responsables con ellos, para que no les pase nada y la fauna no sufra su impacto”.

