Sin luces y solo con adornos, así será la Navidad en Samborondón

A Juan José Yúnez le molesta muchísimo el panorama que padece el país en torno a los apagones. Incluso reconoce a EXPRESO que una de las consecuencias es que ha trastocado la administración municipal: “Nos ha tocado trabajar a oscuras”, dijo al referirse a una tareas ejecutadas en las vías.

Alternativas ante la crisis energética

Policentro da inicio a la Navidad con el encendido de su emblemático árbol Leer más

¿Con esta realidad cómo se prepara Samborondón de cara a la Navidad? Pues Yúnez adelanta que no habrá luces y solo habrá decoraciones con follajes. “Las luces bonitas y reconocidas de Samborondón, lastimosamente no vas a ser. El año pasado hicimos un proyecto de luces de Navidad en el Parque Histórico, pero no vamos a poder hacerlo”, indicó.

RELACIONADAS Los cortes de luz posponen el alumbrado navideño de los hogares

Paralelamente se ha exhortado a la empresa privada local, además de los centros comerciales, a que las luces ornamentales se apaguen. No obstante, uno de los actos que sí llevará a cabo la administración de Yúnez es un nacimiento con paneles solares, tras tocar las puertas de empresas privadas.

Esta decisión ha generado diferentes reacciones ciudadanas. Por ejemplo, Milena Torres, residente de una de las urbanizaciones de La Puntilla, sentencia que esta vez colocará adornos más no luces. A ella lo que más le entristecerá es ver el árbol navideño apagado. “Vamos a ver con mi familia qué opciones hay sin tener que usar energía eléctrica, reduciré, sí, pero buscaré las opciones porque la Navidad es Navidad”, expresó.

Pero Carla Torres, una trabajadora del sector de La Puntilla, asegura que comprará luces, pero que las encenderá solo cuando haya energía y no en las horas de los cortes. “Yo sí celebro Navidad aunque ahora habrá limitaciones, aunque igualmente los adornos son bellos”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!