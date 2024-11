Feriados de diciembre en Ecuador: estos serán los días de descanso

En el calendario de feriados de Ecuador, diciembre tiene un último asueto pendiente del 2024: la Navidad. Este día festivo se celebra el miércoles 25 de diciembre y es considerado el último feriado nacional del año.

A diferencia de otros feriados, la Navidad no se traslada a otro día y no es recuperable, es decir, no se compensan las horas de trabajo. Es importante recordar que el 24 de diciembre no es un feriado, por lo que las actividades laborales y comerciales se mantienen de manera regular en todo el país. Lo mismo sucederá con el 26 de diciembre.

Feriados locales en diciembre

Quito: El viernes 6 de diciembre, por la Fundación de Quito.

Loja: El domingo 8 de diciembre, por la Fundación de Loja.

Baños: El lunes 16 de diciembre, por la cantonización de Baños.

Salinas: El domingo 22 de diciembre, por la cantonización de este cantón costero.

Normativa sobre feriados en Ecuador

Ecuador recibe la Navidad a oscuras por los cortes de luz Leer más

La Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo en Ecuador establecen que cuando los feriados nacionales caen en martes, se trasladan al lunes anterior. Si coinciden con días miércoles o jueves, el descanso se pasa al viernes de esa misma semana. Sin embargo, estas disposiciones no aplican a la celebración de la Navidad, que se mantiene fija en el calendario.

¿Qué pasará con fin de año?

Pasará exactamente lo mismo que con Navidad. El miércoles 1 de enero del 2025 será el día de descanso, mientras el martes 31 y el jueves dos serán laborables. El descanso del 1 no recuperable.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ