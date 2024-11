Los cortes de luz apagan las ventas navideñas en el Mercado Cuatro Manzanas

Ni la Navidad ha mejorado las ventas en el Mercado Municipal 4 Manzanas, ubicado en el centro-sur de Guayaquil. Los apagones y la inseguridad que afecta al Puerto Principal han trastocado el bolsillo de los comerciantes de este sector, quienes reportan ventas hasta un 70 % más bajas en comparación con el mismo periodo en 2023.

Para Silvia Paguay, comerciante de este mercado, la venta de productos navideños no ha despegado como en años anteriores, especialmente los adornos, como las luces decorativas.

"Para estas fechas, ya tendría vendida la mitad de mi mercancía, pero este año no ha ocurrido así. La inseguridad y los apagones han afectado gravemente las ventas de muchos de nosotros en el mercado. Con todos estos cortes de luz, los ciudadanos no tienen cómo encender los focos, por lo que prefieren no gastar en ellos, a menos que el Gobierno garantice que no habrá más apagones en diciembre. Si eso no sucede, dudo que alguien se atreva a comprarlos. Ya con estas perdidas, he generado casi un cuarto de lo que hice el año pasado", comenta.

Los focos de navidad son los artículos menos vendidos. Paúl Arias Castillo

Temor debido a la inseguridad

Los comerciantes explican que durante los cortes, el mercado sigue contando con suministro eléctrico gracias al generador del predio. Sin embargo, las ciudadelas aledañas quedan incomunicadas y sin energía, y cuando llega la noche, las calles permanecen oscuras, lo que también ha afectado la frecuencia de los visitantes.

"Ya llega la noche y nadie quiere pasar por aquí porque es peligroso, sobre todo en los exteriores. Puede estar iluminado el mercado, pero las calles están completamente apagadas, y nadie en su sano juicio vendría a esta hora. Por esa razón, el mercado ha comenzado a cerrar más temprano. Antes, la gente atendía hasta las 20:30 como máximo, pero ahora solo hasta las 19:00", comenta Daniel Arévalo, quien vende adornos navideños.

La mayoría de los comerciantes de la zona asegura que los focos son la mercancía que menos demanda ha tenido para estas fechas. "Casi nadie los pide. Quienes vienen es porque tienen forma de conectarlos, pero fuera de eso, no los han solicitado. Yo no he podido vender ni el 15 % de todas las luces que tengo. La gente solo pide adornos como muñecos o bolas decorativas, aunque déjeme decirle que eso también ha bajado, porque la gente tiene miedo de salir y no tiene mucho dinero. Todo se ha complicado y he tenido que llamar a mi distribuidor para explicarle que no he vendido ni un 30 % de toda la mercadería que me llegó", asegura Luciana Jaramillo.

Los comerciantes han centrado sus esfuerzos en vender artículos que no requieran de energía. Paúl Arias Castillo

Alternativas

Los comerciantes de la zona han visto cómo sus ventas no superan ni el 50 % de lo que eran en el mismo periodo de 2023. Ante esta situación, algunos se han visto obligados a adaptarse y hacer inversiones más altas con el fin de atraer clientela. No obstante, estas inversiones no siempre rinden los frutos esperados.

Para Silvia Pérez, quien puso a la venta focos con paneles solares como fuente de energía, estos no han sido tan exitosos como esperaba. "La gente no compra porque muchos ni saben qué son, así que no los piden. Lo que me toca es ofrecerlos y esperar que los quieran, pero a veces, por los precios que ellos quieren y el costo de lo que debo vender, no los llevan. Además, la gente prefiere seguir con la tradición y comprar luces que se enchufen", detalla.

