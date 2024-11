Guayaquileños salen a las calles en busca de ofertas por el Black Friday

El hecho de no tener energía eléctrica en casa, motivó este 16 de noviembre todavía más a los guayaquileños a salir a las calles guayaquileñas a buscar ofertas por el Black Friday, uno de los los eventos comerciales más destacados a nivel mundial que se celebra cada viernes 29 de noviembre, el día posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

En Ecuador, como en muchos otros países, esta tradición se ha consolidado como una de las jornadas de descuentos más esperadas por los consumidores. Este fin de semana, las familias aprovecharon ya de las primeras.

El centro de Guayaquil, el sitio más visitado por los descuentos

En un recorrido que hizo EXPRESO por la ciudad, constató que en el centro de Guayaquil y en puntos específicos como la Bahía, las familias compraban ya desde juguetes y ropa hasta tecnología. Daniel Garzón, guayaquileños de 24 años, está en busca de un Play Station 5 (PS5). Asegura que el precio en una casa comercial ha bordeado a lo largo del año los 700 u 800 dólares, pero que a través de plataformas como Instagram encontró que los descuentos podrían llegar a los $ 400.

"He visto muchos videos de comerciantes promocionando un sinfín de cosas, entre esos el PS5. Estoy en la Bahía para ver qué tan cierto es. Puede que sí. El año pasado compré 7 juegos para el PS4 en una ganga. Pensé que me venían con fallas, que me habían engañado, pero no fue así. Vinieron perfectos. Espero esta vez correr con la misma suerte", señaló a EXPRESO.

Andrea Maridueña recorrió asimismo el centro en busca de carteras y ropa para sus niñas. Aseguró que ya en 2023 hizo las compras navideñas del año y pagó menos de lo previsto. "Hoy recorreré las calles que sean necesarias para ver cosas lindas, a mis hijas les compré ya zapatos deportivos. Ambos me salieron en 40 dólares cada uno, pero son originales. Los compré en una tienda que trae determinados tipos de zapatos, de marca en sí. Ahora estoy en busca de unos patines. Pero mientras los encuentro, me he comprado carteras. Compré 3 réplicas AAA, dos en 18 dólares y una en veinticinco. Son hermosas", dijo entusiasmada la residente de la cuarta etapa de la Alborada; que junto a su esposo se dedicaron a caminar y pasear. Que luego terminarían en la calle Panamá para almorzar o cenar. "Hoy no importa el tiempo", señaló.

En el centro fue común ver también a las personas comprando electrodomésticos. Las familias aseguran que los descuentos en línea blanca llegaban, en algunos casos, al 50 %. Álex Lima

A decir de Maridueña, en la Bahía los descuentos llegaban hasta el 50 % e incluso 70 %.

En el corazón de Guayaquil, las aceras de la avenida Olmedo estaban asimismo llenas de familia. Desde la calle Noguchi hasta la avenida Malecón Simón Bolívar se las podía ver recorriendo y preguntando sobre los descuentos. En el Malecón, el ambiente para muchos fue como el de un 31 de diciembre.

"Creo que el hecho de estar sin luz en casa nos ha obligado a que todos busquemos qué hacer. Y no sé si logre comprar o no algo hoy, pero el simple hecho de ver el centro lleno de vida me alegra. Parece que fuera 31 de diciembre, solo falta ver las tarimas y monigotes antes instalados a lo largo de la vía en estas fechas. Si pudiera comprarme algo hoy serían las baterías recargables que me permiten seguir conectada al internet cuando se va la luz. He tenido dificultades para hallar una y a buen precio en la ciudad, vamos a ver si hoy tengo suerte", señaló Martha Alcívar, guayaquileña que llegó junto a su familia desde la ciudadela Pradera 3, sur de Guayaquil.

Según ciudadanos como Keila Villacís, este ambiente de "compra y fiesta", como lo denomina, se lo siente ya desde el pasado viernes 15 de noviembre. Villacís asegura que tuvo que ir a dos cadenas comerciales de comida, ubicadas en el norte de la ciudad, por temas laborales y se asombró al ver los espacios con gente a rebosar. "No tenía ni idea de a qué se debía. Pregunté y resulta que había descuentos por el Black Friday en todo tipo de licores. Vi gente llevándose botellas de whisky en cantidades, Y ni decir de cerveza. Las familias ya compraron para asegurar el festejo de fin de año. Por lo visto con o sin luz, al año se lo quemará", señaló.

Los ciudadanos se volcaron a la Bahía en busca de ropa para ellos o regalar en las festividades de diciembre. Álex Lima

Ruth Robles fue una de las usuarias que aprovechó de los descuentos. Ella no fue por el licor, pero sí por el pavo y los jamones ahumados. "Tenían el 30 % de descuento, me pareció bien. Yo compré ya el mío. Sé que mi mamá y hermana comprarán este domingo (17 de noviembre) dos piernas de chancho. Desde hace tres años aprovechamos esta tradición, que claro no se compara a lo que se vive en Estados Unidos, pero que igual se siente", señaló

Ventas virtuales y compras por los apagones



Como publicó EXPRESO días atrás, las tiendas virtuales también han anunciado sus ofertas ya. Por ejemplo, Tiendamia implementará el Cyberday del 18 al 20 de noviembre, el Pre Black Friday del 21 al 24 de noviembre y culminará con el Black Friday del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Para esta época, la plataforma proyecta un crecimiento del 30 % en ventas en comparación con 2023.

Alexandra Moscoso, ‘Head of Growth Marketing’ de Tiendamia, destacó que las tendencias de compra de noviembre en Ecuador reflejan las necesidades y preferencias actuales de los consumidores. “Sabemos que productos como ‘power banks’ y generadores son esenciales para muchos hogares en el país”.

Hasta las apps que son reconocidas por la entrega de alimentos a domicilio anuncian estar listas para el Viernes Negro. Paolo Novasco, ‘Head of Quick-Commerce’ de PedidosYa en Ecuador, comentó que las plataformas digitales ofrecerán descuentos exclusivos, envíos rápidos y un acceso directo a productos esenciales y de alta demanda.

Consejos para aprovechar el Black Friday en Ecuador

Investigue con anticipación: Compare precios antes del evento para asegurarse de que realmente está obteniendo un buen descuento.

Compre en tiendas confiables: Priorice comercios reconocidos para evitar fraudes, especialmente si realiza compras en línea.

Planifique sus compras: Elabore una lista de lo que necesita para no gastar de más.

Si es amante de las compras o está buscando grandes ofertas, marque el 29 de noviembre en su calendario y prepárese para disfrutar del Black Friday en Ecuador.