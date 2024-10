La venta virtual y la importancia de seleccionar tiendas formales

Son más las tiendas virtuales que son formales que las que son falsas. Sin embargo, es importante que el cliente no sea confiado y se mantenga en alerta para no ser víctima.

En noviembre es común que la mayoría busque aprovechar los descuentos que hay, en especial por el Viernes Negro, pero es cuando más se debe tener cuidado. El tamaño del mercado retail ecommerce en Ecuador crece, en el 2023 creció un 10 % y se estima que alcance un aumento en participación de 34 % al 2027, según un estudio de la Cámara de Comercio Electrónico de Ecuador. Se proyecta que las ventas virtuales serán de más o menos 6.000 millones de dólares en Ecuador.

Se ha hecho viral la información de que Natalia Ramírez, actriz de Betty la Fea, (Marcela) fue estafada al pagar 119.000 pesos colombianos (28,05 dólares) por unos zapatos que nunca le llegaron. Ella cuenta que se confió porque la tienda colombiana tiene 33.000 seguidores. Pero sospechó por el trato muy informal al chatear con la tienda.

El pago tras entrega

Parte de la estrategia para no ser víctima de las tiendas virtuales piratas es que empresas como Servientrega hace la compra por el cliente, así el pago se hace tras la entrega del producto, una modalidad que ha crecido más de un 30 %. En forma general Servientrega lleva a domicilio unos 70.000 paquetes a casa en todo Ecuador.

La empresa DHL también hace una advertencia en su página web, sobre un malware que está circulando por SMS que se hace pasar por DHL u otra empresa conocida a nivel mundial. El SMS no deseado le pide al destinatario que siga un enlace a un sitio web pirateado desde donde se puede descargar una aplicación. La aplicación descargada solicita muchos permisos, incluso para ver y enviar SMS Recomendamos encarecidamente no seguir el enlace del SMS y no descargar la aplicación, ya que es parte de una estafa.

Para defenderse las empresas han duplicado los sistemas de seguridad, mediante una aplicación se puede seguir la ubicación del paquete, además de que les llega un código que se debe entregar para recibir el paquete.

Pero lo mejor es comprar en sitios webs conocidos y con buena reputación, en un estudio de la Cámara de Comercio Electrónico de Ecuador las marcas preferidas por los ecuatorianos de tiendas nacionales son De Prati, Etafashion, Totto, Créditos Económicos, TIA, Pycca, Sony, Ganga, Latam, Avianca, Fybeca, Pharmacy’s, Cruz Azul, entre otras. A nivel internacional está Amazon y Shein.

Modalidades y forma de protegerse

Robo

Hay que tener cuidado cuando al WhatsApp llega un QR indicando que le ha llegado un paquete y que debe ingresar a ese QR, porque al ingresar los hackeadores tienen accesos a toda la información que se tiene en el celular y es cuando pueden robar dinero de las cuentas bancarias. Lo mejor es no abrir link de desconocidos.

Busca empresas formales

El nombre de la empresa debe estar registrada en la Superintendencia de Compañía. Hay que comprobar que los números de teléfono y las direcciones en los sitios de las tiendas son auténticos. Hay que mirar dos veces los URL y los nombres de las aplicaciones. Los emprendedores formales venden a través de empresas de logística grande.

Datos personales

Ha proliferado también un correo electrónico de Correos (suplantado, claro) en el que se informa a la víctima de que no se le ha podido entregar un paquete. Para poder reenviárselo, tendrá que rellenar un formulario que, al final, incluye los datos bancarios para pagar una tarifa de servicio, dice EFE.

