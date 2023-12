La Navidad llega a Granasa de la mano de los niños de Fasinarm

Fue una mañana mágica. El pasado 7 de diciembre, los niños de Fasinarm llevaron la alegría de la Navidad a Granasa, empresa editora de Diario EXPRESO y Extra; y como era de esperarse, durante la visita no hubo más que aplausos, risas y abrazos. Y sí, una vez más aplausos.

Una veintena de niños con síndrome de Down, todos con trajes que personificaron a los protagonistas de la historia del nacimiento de Jesús, llegaron para captar la atención del personal, que no dejó de grabar el momento y fotografiar a los alumnos. Un pesebre viviente dio inicio al acto.

Los menores actuaban y rememoraban la historia, paso a paso. La Virgen María, José, Jesús, los pastores..., todos caminaron por la planta baja de las instalaciones de Granasa, metidos en sus personajes y teniendo como fondo las canciones más representativas de la fecha. La alegría desbordó.

Una veintena de niños personificó la historia del nacimiento de Jesús. Freddy Rodriguez

En cada intervención -porque hubo más de una- los chicos se ganaron los aplausos de los presentes. El show musical que hicieron fue tan divertido que el personal de Granasa dio un paso al frente para bailar junto a ellos y ante todos.

Que las canciones navideñas jamás habían tenido tanto ritmo y que jamás habían sido tan contagiantes, se escuchó decir entre el personal de EXPRESO; que previo a finalizar el acto, bailaron además canciones del género pop. Allí subieron, bajaron, se acostaron en el piso, saltaron e intentaron dar los giros que los niños daban con agilidad. Las risas no dejaron de estar presentes. Al final, un abrazo colectivo selló el encuentro.

Cada uno de los visitantes se ganó el cariño de los presentes. Joffre Lino

El personal de EXPRESO aseguró estar feliz con la presencia de los chicos, que en 2022 también visitaron las instalaciones para esta fecha. "Yo sabía que estarían de vuelta, el año pasado, tras la pandemia, fueron ellos los que nos emocionaron de una y mil formas cuando aparecieron para cantarnos Blanca Navidad y Noche de Paz, y fue precioso. Esa dulzura que tienen y el hecho de ser divertidos a la vez, me fascina. Me encanta que llegue diciembre y que ellos vengan a la que es nuestra segunda casa. Hoy doy por más inaugurada la Navidad"; señaló la periodista Diana Sotomayor.

Pilar Centeno y Marcia Rodríguez, también personal de Granasa, dijeron estar cautivadas por las coreografías presentadas por los estudiantes.

"La verdad disfruto verlos, son tan originales. El amor y el cariño de ellos es como tocar el cielo, ese amor es verdadero. Su carisma me llena el alma, yo los amo con locura a estos jóvenes. Su alegría es transparente. Y con personas así solo resta contagiarte de felicidad. Me encantó su visita, me fascinó el acto", señaló emocionada Marcia Rodríguez.

Las coreografías cautivaron a los espectadores. Freddy Rodriguez

