Cuatro jóvenes con Síndrome de Down se graduaron hoy en el Centro de Entrenamiento Vocacional (CEVE) de Fasinarm. Ellos tienen asegurada una plaza de trabajo y están listos para iniciarse en ella.

Desde 1980 está en funcionamiento este programa que busca brindar a niños, adolescentes y adultos con Síndrome de Down y otros padecimientos, los recursos necesarios para desempeñarse eficazmente en la sociedad.

La fundación buscó con la creación de este centro captar desde temprana edad a estos chicos, para proporcionarles apoyo desde sus primeros pasos.

El evento comenzó con las palabras de las autoridades del centro y de uno de los representantes que estaban a punto de egresar. Asistieron los directivos del plantel, exalumnos, los graduados y padres de estos.

Xiomara Trejo, una de los cuatro estudiantes a punto de recibir su certificado de culminación, como parte de su discurso de salida relató las dificultades que tuvo en el proceso, no solo pandemia sino también por las complicaciones que conlleva una preparación desde casa. No obstante, aseguró que termina con la esperanza de tener una mejor calidad de vida.

Entre los asistentes del evento, se encontraban ex alumnos del centro Carlos Klinger

“Con el fin del curso estamos seguros que, con esfuerzo, seremos capaces de cristalizar nuestros sueños y que estarán al alcance de nuestras manos”, dijo Trejo, con la emoción de haber recibido su diploma.

Zoraya Saltos, coordinadora del CEVE, comentó que desde el 2019 no habían llevado a cabo esta ceremonia. “Ese año no hubo ningún egreso, porque aún no teníamos alumnos preparados para terminar todo el programa en este periodo, pero sí teníamos en planes la graduación de más alumnos para los siguientes años. Sin embargo, en 2020 y 2021, la pandemia fue el freno para su desarrollo”, señaló.

Destacó que pese a las dificultades que los chicos tuvieron para continuar con su aprendizaje, ellos siguieron preparándose y se esforzaron por conseguir sus sueños. Esta es la promoción que no se rindió y continuó con su desarrollo”, destacó al reiterar que cuatro de ellos se insertan al campo laboral.