“Agua, agua, agua... ”, fue el grito insistente y unánime que se escuchó en un desfile en el que participó el alcalde Dalton Narváez, por los 120 años de parroquialización del cantón Durán, donde sus habitantes no solo se quejan por la falta del líquido, sino también de obras vitales, como las vías.

La mañana de este lunes 17 de octubre de 2022, la Alcaldía tenía previsto el inicio del mantenimiento de bacheo y recapeo asfáltico con una cobertura del 90 % del circuito vial de la urbe duraneña, con acciones que se ejecutarían desde las 08:00, lo que no ocurrió.

“Es la costumbre de todas las administraciones, al último ya para irse con broche de oro, comienzan a asfaltar los baches, sin programación; solamente para proselitismo político, incluso pintan los parques de las calles principales y las veredas, es la costumbre de siempre”, aseguró Luis Cañas, quien habita sobre la avenida Samuel Cisneros, desde donde estaba previsto iniciar los trabajos hasta Peñón del Río. Pasaron las 11 de la mañana y no se observó ninguna maquinaria para realizar el fresado de las vías, como estaba programado para retirar un remanente del asfalto anterior.

Presupuesto La obra tiene un costo de 7 millones de dólares para el recapeo y mantenimiento periódico de las vías pavimentadas del cantón Durán.

“Son manotones de ahogado que está haciendo este señor (alcalde). El pasado viernes lo abuchearon en el hospital y el domingo que hizo la marcha la gente le gritó en la calle por agua y se reía”, comentó molesto Alfredo Carrasco, del Comité de Usuarios en Durán, quien en más de una ocasión ha elevado la queja ciudadana por esas necesidades que tienen los habitantes.

Ambos ciudadanos coinciden en que las obras de última hora son parte de la campaña política que se avecina y para impulsar candidaturas. ¿Por qué se realizan recién estas obras? ¿Son obras con fines electorales? EXPRESO solicitó al Cabildo respuestas a esas inquietudes, pero hasta el cierre de esta edición no llegó la reacción.

Lo que sí se aclaró es que el mantenimiento vial no es para todas las calles del cantón. Los trabajos abarcan más de 60 kilómetros de calles y avenidas en determinados sectores como: la avenida Durán-Yaguachi (desde el ingreso a la Feria Ganadera hasta la ATD); la Samuel Cisneros (desde la intersección de la calle Heriberto Baidal hasta la Unidad de Equitación y Remonta de la Policía Nacional en Peñón del Río). También la Av. Amazonas, Brisas de Procarsa, El Edén, Panorama, Santa Marianita, Antonio José de Sucre, Los Cipreses, Santa Rosa, Ana María de Olmedo, Democrática Norte, El Recreo (todas sus etapas), el centro de Durán, Los Helechos y Primavera 2.

En mi país, el carro me dura diez años, aquí con esas trampas no dura ni tres meses. En un año he visto tantos baches y nunca lo arreglan. En mi país las calles duran 20 años. Sweidan Tarek

ciudadano estadounidense

Luis Cañas

habitante de la avenida Samuel Cisneros

Mario Soto vive en una de las calles secundarias de la Samuel Cisneros y espera que su sector sea considerado dentro de ese mantenimiento. Todos los días debe echar agua a la calle para evitar que ingrese más polvo a su casa y su negocio ubicado entre la manzana 28 y 29 de la calle Abdón Calderón.

“Vamos a ver cuándo comienzan aquí, esto tiene más de dos años así”, aseguró el comerciante al mostrar los huecos que se han formado en la vía por la falta de mantenimiento. Su cuñado Freddy Carrasco va más allá de esa falta de obra pública, como las aceras. “Debemos poner piedras para que los carros no se metan a la casa”, cuenta al sostener que en muchas ocasiones los conductores se suben a la poca acera que tienen por esquivar los huecos.

Sweidan Tarek, un ciudadano estadounidense y quien habita hace un año en Durán, destacó el daño que ocasiona en los vehículos el sortear los huecos viales. “En mi país el carro me dura diez años, aquí con esas trampas no duran ni tres meses. En un año he visto tantos baches y nunca lo arreglan. En mi país las calles duran 20 años”, sostuvo.

Omar Freire, quien tiene un negocio cerca del antiguo Secap, resalta que la actual administración ha hecho mantenimiento, pero “más que nada en lo más visible”, en vías principales y no secundarias, pero con soluciones a corto plazo.