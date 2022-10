El reembolso de un crédito que no llegó a cumplir su objetivo para la dotación de agua potable a Durán arrastrará a las futuras administraciones municipales del cantón.

Por unanimidad, el Concejo Cantonal aprobó la tarde de este viernes 14 de octubre de 2022, autorizar la suscripción del contrato de servicio bancario y recuperación extrajudicial que mantiene el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Durán con el Banco de Desarrollo (BEDE), por proyectos de agua potable y catastro urbano.

“Nos dieron diez años. Eso hoy, el Concejo me aprobó a mí para poder firmar ese convenio y refinanciar esa deuda”, dijo el alcalde Dalton Narváez, quien fue abucheado horas antes, durante la inauguración del Hospital General de Durán. “Yo lo dejo planificado para el próximo alcalde que venga”, insistió el burgomaestre, al referirse más tarde a la reestructuración de la forma de pago de 26’616.432,53 dólares que fueron entregados a la administración 2014-2019, en un crédito no reembolsable que perdió esa calidad al no cumplir con su objetivo.

“Desde un inicio estos créditos que eran reembolsables se convirtieron en reembolsables, esto gracias a la irresponsabilidad o malicia de una administración incompetente que hoy estos problemas pasan factura de manera directa a Durán”, expresó el concejal Juan Jiménez Guartán.

La reestructuración, según Narváez, permitirá la apertura de un nuevo préstamo y crear cuatro nuevos pozos de captación de agua potable, en el sector del Chobo, en el cantón Milagro. La nueva forma de pago se dio tras las conversaciones que se generaron con el BEDE y el pedido de ayuda que, en julio pasado, hizo Narváez al Gobierno Central para que le concedan un nuevo crédito a 15 años plazo.

“Ese es el mayor y principal problema que tiene el cantón...”, dijo el habitante Julio Cedeño al referirse a la falta de agua que sufren desde hace años.