A bordo de su bicicleta, Andrés Romero recorre las principales vías de la ciudadela El Recreo con una misión: observar donde hay huecos o baches y taparlos. Más que ganarse 20 dólares diarios asegura que lo hace porque muchos conductores se quejan a diario por los daños que sufren sus vehículos, desde que entran hasta que salen de la segunda parroquia urbana del cantón Durán.

“Hay más sectores con huecos que están peores”, grita el hombre mientras tapona los ‘cráteres’ que ha encontrado en la avenida Laurice Anton de Salem, cerca de la Comisión de Tránsito; y donde la queja por la falta de mantenimiento vial se extiende, así como el reclamo de otras obras que no han recibido y por lo que muchos habitantes ni siquiera recuerdan que el pasado 6 de octubre cumplieron 18 años de parroquialización.

“Por aquí no festejamos nada, porque no hay nada que festejar, no hay obras y estamos sin agua”, sintetiza Anderson Moreira, testigo de la desidia que muestran las autoridades en darles atención con una alcantarilla sin tapa que está a pocos metros de su local (en la manzana 159) de la primera etapa. “Tiene más de tres años así. Se han colocado esos palos porque se han accidentado muchas personas en moto, gente que se ha caído en las noches... vienen, limpian, pero vuelven a dejarla así”, asegura molesto.

Igual se muestra Aldo Hernández, quien habita en la tercera etapa, y apunta al hueco de aproximadamente un metro de profundidad que existe en media calle principal, lo que también ha provocado accidentes y la caída de muchas personas que han terminado inconscientes. “Aquí no hay obras. Queremos que venga un alcalde que haga obras... ahora todos prometen”, comenta fastidiado al coincidir con Moreira en que el principal problema que tiene no solo El Recreo, sino todo Durán, es la falta de agua y de buena calidad.

En una de las vías principales de la tercera etapa de El Recreo, un hueco taponado con llantas y palos permanece desde hace años, según los moradores. Álex Lima

“Viene sucia, a veces con mal olor. Como habitantes pedimos primero eso”, acota Cristina Jiménez, al mostrar a la entrada de la ciudadela otro tramo dañado de la avenida Laurice Anton.

La primera necesidad que tiene no solo El Recreo, sino todo Durán, es agua... de ahí obras viales y seguridad. Se necesita una cámara en esta zona que es el ingreso al Recreo... Cristina Jiménez, comerciante de la primera etapa de El Recreo

Héctor Velasteguí, director de Obras Públicas del Municipio de Durán, menciona que hasta ahora han procedido a la pavimentación y ampliación de la calle principal de El Recreo, que conecta a la cuarta y quinta etapa. “En esos trabajos consisten más o menos 1.5 kilómetros de arreglo de la vía, aceras, bordillos, iluminación y el bacheo de un 80 % de las calles internas... que normalmente en época invernal se inundan...”, asegura el funcionario.

Aquí no hay obras, queremos que venga un alcalde que realmente haga obras... el problema de El Recreo es grave porque las aguas servidas se mezclan con otras...

Aldo Hernández, habitante de la tercera etapa de El Recreo

Obras que esperan Julio Tuinga y su vecina Maribel Jiménez, al final de la calle que conecta a la CTE, donde también hay huecos. A ambos les preocupa que pronto llegue el invierno y nuevamente tengan que sufrir inundaciones por la falta de un buen sistema de alcantarillado. “No ha mejorado nada esto en los últimos años”, lamentan.

Obra Los trabajos que se inician este lunes en Durán abarcan más de 60 km de calles y avenidas. Parten desde la Av. Samuel Cisneros hasta Peñón del Río.



Velasteguí anuncia que desde este lunes comenzarán con obras de recapeo de todas las calles de El Recreo, incluidos los parqueaderos. “Eso ya está considerado en los 7 millones de dólares que se va a realizar para el recapeo y mantenimiento periódico de las vías pavimentadas del cantón...”, detalla al añadir que por administración directa se han adecuado y mejorado la mayoría de parques de sector y han construido otros dos nuevos.

Sin embargo, la ciudadanía no cree en que la obra llegue. Ya perdieron la confianza advierten. “Que aparezca primero la maquinaria, ahí habrá algo de esperanza en ser finalmente atendidos”, advierten.