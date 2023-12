Guayaquil: Un mural que nadie ve, pero que crea peligro a transeúntes

Las cruces sobre el piso, así podría cambiar el nombre de la obra artística que fue creada en una de las paredes exteriores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, desde donde se desmorona y podría afectarse más con el adelantado invierno y la llegada del evento climático El Niño.

“... se cae poco a poco y si no le dan mantenimiento provocará un accidente. La malla colocada para impedir que la cerámica caiga sobre los transeúntes no resistirá”, advirtió en su cuenta X la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc), al referirse al mural de Las cruces sobre el agua que está del lado de la calle Pedro Moncayo, entre la avenida 9 de Octubre y Vélez, adjunto al edificio del Consejo de la Judicatura del Guayas (CJ-G), en pleno centro de Guayaquil.

Se trata de una decoración realizada con cerámica, de 196 metros cuadrados, elaborada por el artista Pavel Egüez, quien fue contratado para realizar otros murales en unidades judiciales del país, especialmente durante la presidencia de Rafael Correa. Una de sus últimas creaciones es el mural de la Prefectura de Pichincha, en honor al Bicentenario de la Batalla de Pichincha, lo que fue motivo de polémica en redes sociales, a favor y en contra.

En estas condiciones se encuentra el mural ubicado en la Corte de Guayaquil, por la calle Pedro Moncayo. MIGUEL CANALES

Pero, al peligro que genera el estado de la obra artística, por la aparente falta de mantenimiento; también hay desconocimiento de quienes, en su mayoría, transitan por el sector, por la falta de visibilidad.

“¿Qué mural?”, preguntaban los ciudadanos a quienes EXPRESO consultó sobre la obra creada en memoria a la matanza de obreros del 15 de noviembre de 1922, en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron arrojados al río Guayas. Un hecho plasmado en la novela ‘Las cruces sobre el agua’, del escritor Joaquín Gallegos Lara.

El detalle

años

se realizó el mural con técnicas de cerámicas policromadas, esmaltadas al horno

Aunque muchos ciudadanos pasaban debajo de la obra artística, no caían en cuenta de la malla que está colocada a pocos metros de sus cabezas y, menos aún, de la existencia del mural y su contenido.

“Más de 25 años de abogado y no me he percatado del mural”, reconoció el jurista Víctor Velasco Bustamante, quien, luego de saber lo que está ocurriendo con el diseño, lo consideró un peligro.

“Puede lastimar, hasta matar a alguien...”, advirtió también el abogado Erwin Perlaza, mientras pasaba debajo de la obra y veía los pequeños fragmentos de cerámica que estaban esparcidos (hasta el pasado 5 de diciembre) en la acera del lado de la calle Pedro Moncayo, a pocos pasos del emblemático parque Centenario y la parada de igual nombre, de la Metrovía.

El profesional considera que la reparación le corresponde a las autoridades, tanto locales como del Gobierno Central, tomando en cuenta que está ubicada en una parte turística de la ciudad.

Malla. Una malla fue colocada abajo del mural para evitar que los fragmentos que se desprenden caigan a la acera. MIGUEL CANALES

No obstante, con pesar observa además que la obra no se aprecia, por lo que cree debe ser trasladada a un lugar más visible, además de que se realice el mantenimiento oportuno.

La ciudadana Inés Quishpe apunta también a las autoridades de la Corte y del Municipio para tomar medidas. Circula pocas veces por el sitio y, por ello, reconoce que tampoco se había percatado del mural que fue colocado en esa parte de la Corte de Justicia, desde el año 2015.

Frente a la situación que genera el estado del mural, el pasado 5 de diciembre, EXPRESO consultó al Consejo de la Judicatura sobre las medidas que se están adoptando para que la obra no se siga desmoronando y, a su vez, evitar alguna desgracia. Además, saber si han contactado al artista para brindar mantenimiento; y, si existe algún presupuesto para la conservación de los murales que tienen las unidades judiciales, entre otras inquietudes. Desde el Departamento de Comunicación se indicó que ya se había direccionado el pedido al área correspondiente, pero hasta la publicación de este reportaje no se recibieron respuestas.

En el sur Otra obra del artista en unidades judiciales de la ciudad es la Hoguera Bárbara, situada en el Complejo Judicial de Valdivia Sur.

Mientras, María, quien vende por el sector, observa cómo las cerámicas del mural “salpican” en la acera. “Eso no debió construirse ahí”, comentó otro comerciante del área, quien ve no solo ese problema, sino también el aparente robo de tapas de alcantarillas que dejan huecos en la zona.

“También de los asientos del parque sacan los fierros. Se presume sean los chamberos”, comenta el abogado Velasco, al sostener que el área turística no es insegura, pero sí los alrededores, hacia la calle Vélez o la Seis de Marzo, por donde tiene “prohibido pasar”, especialmente en las noches.

Tapas. En la plazoleta de la Corte y sus alrededores han desaparecido las tapas de luces y alcantarillas. Pamela Vera

