Desde hace más de una década han ‘marcado territorio’ en diferentes barrios de la ciudad, pero sin violencia y mucho menos por drogas. Utilizan su conocimiento y habilidades artísticas para luchar contra la desigualdad e indiferencia que las autoridades han tenido con artistas locales, quienes consideran que también pueden combatir a la delincuencia común y al crimen organizado que se ha apoderado del país y particularmente de Guayaquil.

Es lo que señalan artistas y gestores culturales agrupados en el colectivo Los Burritos de la Verdad, quienes han desplegado una serie de manifestaciones artísticas en diferentes sectores de la urbe, por la paz y la no violencia en las calles.

“El arte ayuda a formar la mentalidad y el cuerpo humano con la danza, el teatro y la pintura... permite desarrollar a los pueblos... Está comprobado científicamente que el arte ayuda a solucionar problemas. Por ejemplo, cuando Michael Jackson hizo un video en las favelas de Brasil. Lo hizo como gestor cultural y después de eso se desarrolló una política cultural, escuelas de artes para bajar los niveles de violencia de las favelas. Acá nunca se trabajó en la prevención, nunca se escuchó a los activistas sociales sobre presentar cultura”, cuestiona Miguel Ángel Ávila, representante del Movimiento Federalista Panafricano América Latina y el Caribe (MFPA / ALC) e integrante del colectivo.

Señala que desde hace 23 años vienen trabajando en sectores populares y que como Afroamérica 21 han presentado propuestas de desarrollo cultural a gobiernos seccionales y al Estado, entre las que menciona la creación de escuelas de arte en esos sectores. Sin embargo, no han sido considerados. “Ahora estamos viviendo las consecuencias de esta problemática”, lamenta.

Con él concuerda el pintor Jorge Jaén, creador de Los Burritos de la Verdad, al recordar algunos lugares en el mundo donde el arte ha combatido sitios más catastróficos que Guayaquil.

“Somos personas muy preparadas para combatir este problema que existe en la ciudad, la inseguridad. Como artistas podemos hacer una marca registrada como la que he hecho en la Penitenciaría, que fue ‘Ponte 11’”, comenta al rememorar lo que se hizo en las cárceles de Quito y Riobamba, para que los presos tengan sus talleres y aporten con mano de obra en la confección de ropa, artesanías, artículos de madera, entre otras cosas que eran vendidas en grandes almacenes, lo que los ayudaba a rehabilitarse.

Junto con otros profesionales ya han ‘marcado’ zonas con figuras de burros de colores y su talento, viendo las necesidades que existen en esos lugares, especialmente de jóvenes que viven en situación de calle y consumo de drogas. “Cuando conversamos con ellos nos dicen que no quieren fumar, no quieren robar, no quieren matar. Que no saben hacer nada, que no saben cómo alimentar a sus hijos, a los padres. Ellos quieren el cambio... Sabemos lo que pasa y lo podemos arreglar y queremos ese cambio”.

De allí que están a la espera de que se posesionen las nuevas autoridades locales, para ver esos cambios;pero advierten que de no haberlos, van a ‘emburrecer’ otra vez la ciudad, como ya lo han hecho en anteriores administraciones municipales o de Gobierno, como medida de protesta. “Nosotros ya estamos viejos en esto y no queremos contratos que sean para la foto o proyectos que sean de tres meses y se terminan. Queremos verdaderas extensiones del Municipio, de la Casa de la Cultura y de toda entidad cultural en los Guasmos, en la Prosperina, para que la gente se forme”, anhela Jaén.

Presencia Según Jaén, ha pegado medio centenar de ‘burros’ en Cuenca, Quito y Guayaquil, como acto de protesta por acciones con las que no está de acuerdo.

El colectivo nació tras una actividad artística que se desarrolló en 2011, en una de las administraciones del exalcalde Jaime Nebot, en protesta a la confección de figuras de caballos de colores, proceso en el que no se utilizó al cien por ciento la mano de artistas guayaquileños, lo que provocó su enojo.

El movimiento está en constante protesta y vigilancia de todo lo que están haciendo las autoridades, tanto seccionales como nacionales, dice Rafael Cruz, director de proyectos Arte Emelec, cuya filosofía es la no violencia en las gradas.

Al igual que sus compañeros, señala que hay pocas oportunidades para el artista. “Hubo una pandemia, fuimos totalmente abandonados, no tuvimos seguro, no tenemos atención, muchos compañeros murieron. Nos dimos cuenta de que estábamos en el abandono”, reconoce.

María Fernanda López, profesora titular de la Universidad de las Artes, vive desde hace ocho años en Guayaquil y afirma que ha impulsado el arte urbano en esta ciudad desde que llegó de su natal Quito.

Y en ese tiempo ha observado que no existen líneas de fomento a la literatura, a la música, al arte urbano, a todo lo que tenga que ver con artes escénicas.

“No hay transparencia en el manejo cultural de la ciudad y eso es lo que exigimos. Aquiles ha ganado, ahora necesitamos saber cuál es el órgano rector de la cultura. ¿Cómo van a repartir los fondos?, ¿quién va a tener los protocolos para el uso de espacios públicos?, lo cual es muy necesario. Son temas transversales que necesitamos saber”, exige López.