obras pluviales de Municipio en sector de vía a Daule
Dos obras pluviales anunció el Municipio de Guayaquil en la avenida Gustavo Noboa, para reducir las inundaciones en el noroeste.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Municipio intervendrá en sector de vía a Daule y Mi Lote: cuáles serán las obras

Se ejecutarán en la avenida Gustavo Noboa, en el noroeste de la ciudad

Con dos obras pluviales, el Municipio de Guayaquil prevé reducir el riesgo de inundaciones en el noroeste de la ciudad. Se harán en dos puntos de la avenida Gustavo Noboa.

La construcción de una alcantarilla comenzará este miércoles 10 de septiembre en la intersección de esta avenida con la vía a Daule, en el sector conocido como Big Cola.

El trabajo consistirá en reemplazar una estructura de 900 milímetros de diámetro por un ducto cajón de 3 metros de ancho, indicó el Cabildo en una publicación.

La Municipalidad prevé licitar una segunda obra que reforzará la capacidad de drenaje del sector, a la altura del ingreso a Villa Bonita y Mi Lote.

En este punto se harán los trabajos pluviales

Desvíos por trabajos en avenida Gustavo Noboa

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que realizará cierres parciales de la vía Gustavo Noboa, también conocida como Rosavin.

Esta avenida pasará a ser unidireccional, en sentido oeste-este, en el tramo comprendido entre avenida Cobre y la vía a Daule.

Así se harán los desvíos:

  • Del 10 al 24 de septiembre: Cierre parcial diurno 
  • Del 25 al 28 de septiembre: Cierre total diurno y nocturno
  • Del 29 de septiembre al 5 de octubre: Cierre parcial diurno

La ATM propone dos rutas alternas a los conductores, mientras duren los trabajos. Habrá una ruta provisional, en doble vía, en la calle 29A NO, y otra en la calle 30 NO, a la altura de Intaco.

