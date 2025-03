Minería ilegal en vía a la costa de Guayaquil pone en riesgo al Bosque Cerro Blanco

Los ciudadanos exigen control y más acciones como las ahora denunciadas. Este 25 de marzo, a través de un comunicado enviado por la Alcaldía de Guayaquil, le entidad indicó que a través de la Jefatura de Control Minero de la Dirección de Urbanismo, Catastros y Edificaciones (DUMCE), ha notificado a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) sobre un caso de minería ilegal en el kilómetro 14.5 de la vía a la costa. Una denuncia que surge luego de varias inspecciones técnicas y en respuesta a quejas presentadas por los ciudadanos de la zona. Esta notificación fue realizada el pasado miércoles 19 de marzo, de acuerdo al anuncio emitido.

Seis canteras fueron clausuradas en vía a la costa: ¿Por qué? Leer más

Minas y explotación Ilegal: Un riesgo para el medio ambiente

El informe de la municipalidad detalla que las inspecciones realizadas en el área identificaron actividades extractivas de minería, las cuales involucran la carga y el transporte de material extraído, en una zona que anteriormente correspondía a la concesión minera denominada 'Fialsa' con código 2062. Sin embargo, esta concesión ha sido retirada del Geoportal de Catastro Minero, lo que significa que ya no cuenta con la factibilidad legal para operar.

(Le puede interesar leer: Análisis | ¿Es viable el nuevo aeropuerto de Daular? Esto opinan expertos)

Además, las autoridades encontraron que en los alrededores de esta concesión existen frentes de explotación activa, sin la autorización necesaria, y en un área que carece de la factibilidad de extracción minera favorable y de un título minero vigente.

Luis Alfonso Saltos, asesor municipal en Planificación Territorial, explicó que las inspecciones consistieron en sobrevuelos realizados con drones, los cuales permitieron observar la remoción de vegetación y el retiro de capas de suelo, actividades típicas de la minería ilegal.

(Le puede interesar leer: Aquiles Álvarez dijo que el terminal de vía a la costa estaría antes de lo previsto)

Isabel Tamariz, directora de Ambiente del Municipio de Guayaquil, destacó la gravedad del caso, ya que la actividad minera ilegal afecta directamente al Bosque Protector Cerro Blanco, un ecosistema vulnerable que alberga una gran biodiversidad.

Tamariz enfatizó que es esencial que el Gobierno Central actúe de manera inmediata, clausurando la concesión minera ilegal y comenzando con el plan de cierre de dicha actividad, ya que este tipo de minería tiene un alto impacto ambiental. "Como Municipio estamos vigilantes al proceso, ya que esta actividad se encuentra limitando con el Bosque Protector Cerro Blanco, la actividad minera afecta directamente a la biodiversidad que habita en el Bosque Seco Tropical, un ecosistema que Guayaquil tiene la responsabilidad de proteger para la conservación de las especies de fauna que habitan allí", afirmó la funcionaria.

Vigilancia y control de la minería en la zona

¿Un puma ronda las casas de vía a la costa? La respuesta del Municipio Leer más

A pesar de la preocupación por la minería ilegal, Saltos aseguró que la Municipalidad de Guayaquil mantiene un monitoreo constante de las concesiones mineras no metálicas en la zona, que actualmente incluye siete concesiones. De estas, solo una se encuentra en operación. Aseguró también que el área que se percibe como una laguna artificial no está siendo explotada, y que la explotación minera ocurre en otras zonas que no afectan directamente a la urbanización de Portal al Sol. "Cabe destacar que se realiza un control y monitoreo constante, revisión de permisos, cumplimiento de licencias ambientales y de los programas de mitigación para reducir el impacto ambiental", agregó Saltos.

(Le puede interesar leer: En Puerto Azul cada calle tiene nombre de mujer)

Preocupación de los residentes: Impacto de las canteras

El tema de las canteras en la vía a la costa ha sido una preocupación constante entre los residentes del sector. Los reclamos de los habitantes son variados, pero entre los más destacados se encuentran las molestias causadas por el polvo, la vibración y los daños estructurales en sus viviendas debido a las explosiones constantes. Muchos han señalado que las autoridades no tienen control sobre la actividad minera y que las condiciones de vida en la zona se han vuelto insostenibles.

La Naturaleza en #ViaALaCosta en completo abandonó y a merced de la canteras, no tenemos autoridades que defiendan los pulmones de Guayaquil. explosiones todos los días, animales escapando de su hábitat natural. #ReservaNatural @aquilesalvarez @DanielNoboaOk pic.twitter.com/BHLABdCibF — ViaLaCostaProgresa (@ViaLaCostaLucha) March 11, 2025

Walter Zumba: “Hay una ley que protege al cerro, pero que nadie cumple” Leer más

Desde la cuenta oficial de los residentes del sector 'Vía a la Costa Progresa', se expresa un sentimiento de abandono y desesperación por la situación: "La naturaleza en vía a la costa está en completo abandono y a merced de las canteras, no tenemos autoridades que defiendan los pulmones de Guayaquil. Explosiones todos los días, animales escapando de su hábitat natural. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así?", cuestionaron, reflejando la tensión y el malestar de la comunidad.

(Le puede interesar leer: Un mangle que solo crece en Asia se registró en isla Santay: ¿Cómo llegó hasta acá?)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!