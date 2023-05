Es el presidente del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, Minas, Petróleos y Ambientales del Litoral (Crigmpal), este es su tercer período. Es ingeniero geólogo. Tiene una maestría en Ingeniería Ambiental y un doctorado en ciencias ambientales. Fue gerente regional de CEPE Petroecuador. Es además presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador.

El estado en el que se encuentran los pocos pulmones que aún le quedan a Guayaquil es preocupante. Las constructoras han devorado prácticamente los cerros dejándolos desnudos y sin áreas verdes, lo que ha desencadenado una serie de problemas que afectan al ecosistema y trastocan la convivencia. Hoy, EXPRESO dialoga con el presidente del Colegio de Geólogos del Guayas para analizar si esa falta de control evidente que ha existido por parte de las autoridades en este tema ha puesto al territorio de la ciudad o sus cimientos en riesgo.

- Que los cerros estén desnudos y que sus árboles, muchos incluso patrimoniales, sean solo parte del recuerdo, ¿hasta qué punto afecta a Guayaquil?

De una manera grave, hay contaminación ambiental, auditiva y hay una reducción de la calidad de vida de las personas. En Guayaquil hay concesiones mineras no metálicas que se han entregado respetando el área de zona intangible, que en el caso de vía a la costa es Cerro Blanco y eso no se toca, al menos hasta ahora, y lo sabemos por los monitoreos que los ambientalistas hacen en esa zona. Lo que sí se toca y está severamente afectado son las áreas concesionadas, donde las explotaciones son antitécnicas y el escenario es el que describe. Ahí evidentemente ha faltado control por parte de las autoridades municipales y del Ministerio de Ambiente.

- ¿Control para sancionar y quitarles la licencia o para obligar a las empresas a ejecutar labores no invasivas?

Ha faltado control para hacer cumplir la ley. Y es que tenemos un artículo, el 24 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, que está vigente y establece que todas las empresas que van a realizar trabajos de ingeniería tengan un representante técnico que esté registrado en la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. En el caso de Guayas, deberían estar registradas en nuestro Colegio y nosotros lo que haríamos, a través de los informes que ese especialista técnico sí o sí deberá entregar, es saber cuál es la reserva del material pétreo que tienen, cómo y cada cuánto lo están explotando; para determinar, mediante inspecciones en el sitio, cuánto es lo que máximo deben producir o intervenir. Estos resultados deben ir al Municipio, luego de nuestras observaciones. Lamentablemente la ley no se cumple ni se ha cumplido jamás.

Así están hoy los alrededores del cerro Blanco. La ciudadanía lamenta ver como las constructoras continúan "comiéndose" el cerro, como aseguran. ALEX LIMA

¿Ni una sola empresa ha cumplido con el proceso?

Son poquísimas, la cifra es bajísima, aun cuando son 110 las que en la ciudad se dedican a la explotación de canteras.

¿Denunció la situación a los alcaldes de turno?

Por supuesto que sí. Con el exalcalde Jaime Nebot lo hablamos, el tema en ese entonces pasó a ser analizado incluso por el síndico, que debía decir si era viable la ley. Pero llegó a él y ahí quedó todo porque esto se dio ya al final de su administración. Luego intentamos hacer lo mismo con Cynthia Viteri, pero ahí la interacción fue de cero. En su período no se dio oportunidad a que participen los gremios, ni para ejecutar proyectos ni para dar ideas o recibir asesoramientos.

¿Qué hará esta vez?

Hablaremos con el alcalde Aquiles Álvarez para ver si al fin la ley se cumple y se puede tener ya un control real y más que necesario.

Y mientras tanto qué pasa con el terreno sobre el que se levanta la ciudad. Al demoler una zona tras otra, ¿acaso sus bases no pierden fuerza y el territorio se vuelve más vulnerable a los socavones, como en Zaruma?

No, ese tipo de riesgo aún no enfrentamos. El problema aquí es la contaminación y el hecho de saber qué explotarán cuando esos cerros ya no les sirvan. Tendrán que traer material de otra zona, ¿se han puesto a pensar las autoridades de cuáles? Que lo piensen ya, las alertas están activadas.

La fauna de Guayaquil también se ha visto afectada por este descontrol. Ellos se desplazan a donde pueden, a sitios inseguros.



Zumba tiene una maestría en Ingeniería Ambiental y un doctorado en ciencias ambientales. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

La falta de control con las canteras existe también con los esteros, por eso en ambos escenarios hay falencias.



Por qué si ha sido evidente el descontrol por parte de las constructoras, ni una sola autoridad les ha puesto un pare...

Me da pena decirlo, pero ha pasado esto por los intereses de los funcionarios. Por esa corrupción que vemos y nadie frena. Pasa en este municipio y en todos. Pasa con Ambiente, que además no se ha preocupado por recuperar el Salado... Lamentablemente así se actúa en este país.

Vulnerables. Las garzas blancas y demás fauna que se nutre del manglar se ven afectadas por la presencia de basura. ALEX LIMA

¿Y qué implica eso? ¿Aceptar que la negligencia será eterna?

No, implica darnos cuenta que la solución solo llegará cuando haya un funcionario que sepa y quiera hacer cumplir las normas. Guayaquil no necesita más leyes o reformas, lo que requiere es de funcionarios que decidan no mirar hacia otro lado y hacer cumplir lo que ya existe. Aún se puede restaurar la zona afectada y hacer que las que son protegidas sean para todos intocables.