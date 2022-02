Luego del reclamo realizado por los habitantes de la ciudadela Bosques de la Costa, los delegados de la dirección municipal de Justicia y Vigilancia clausuraron la concesión minera La Lorena, ubicada en el kilómetro 10 de la vía a la costa. Funcionarios municipales constataron que la minera realizaba operaciones sin la tasa de habilitación respectiva.

La denuncia señalaba la preocupación por los trabajos de explotación que se realizan en el sector, que colinda con las viviendas de la urbanización. “Estas actividades se están realizando de manera antitécnica, excavando la base del macizo rocoso causando la inestabilidad del talud, con el riesgo de que existan deslizamientos de materiales calcáreos hacia el sur de la ladera”, reza el texto que llegó al Municipio, como lo publicó EXPRESO.

La amenaza de vivir junto a los cerros guayaquileños https://t.co/d1gwU6IC5X — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) February 17, 2022

El operativo municipal evidenció que una retroexcavadora realizaba excavaciones lo que ocasionó que material rocoso llegue a los patios de las casas aledañas, por lo que los vecinos temen que se produzca un deslizamiento ante las constantes lluvias que soporta la ciudad.

“Hemos paralizado esta actividad hasta que los representantes de esta cantera presenten el protocolo y las medidas de seguridad, ya que al momento de la inspección no justificaron. El personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) colaborará para que no ingrese maquinaria al sitio y no se realicen trabajos nocturnos, que puedan ocasionar algún deslave a la ciudadela vecina”, expresó Luis Ávila, jefe de delegados de Justicia y Vigilancia.

Altísimo riesgo para las familias que viven en Bosques de la Costa. Urge la acción inmediata de las autoridades para evitar una desgracia. Aprender de lo sucedido en Quito @CynthiaViteri6 @GustavoManriq_M @ViaLaCostaUnida @ViaCostaGye @InfoViaLaCosta @Guillogl @malulyoliva pic.twitter.com/PnUR775tlJ — Gabriela Sierra (@gabysiar) February 16, 2022

En el operativo participaron las direcciones de Control de Edificación, Catastro, Avalúos y Control Minero; Gestión de Riesgos y Cooperación y Ambiente y Preservación de Áreas Verdes

En el sector, desde hace al menos tres años los residentes han venido reclamando controles frente a estas actividades. Han pedido a las autoridades que soliciten los permisos técnicos y ambientales al día; que insten a los dueños de esas compañías a trabajar bajo medidas que no generen daños al medio ambiente ni molestias a los residentes; que no pueden en ocasiones ni dormir, debido a las detonaciones que escuchan, y el ruido y polvo que esto genera.