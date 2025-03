En Puerto Azul cada calle tiene nombre de mujer

Puerto Azul es una de las urbanizaciones más grandes de la vía a la costa y una de las primeras en establecerse en esa zona del oeste de Guayaquil, a finales de la década de 1970. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido, incluso para muchos de sus residentes: todas sus calles llevan nombres de mujeres destacadas a nivel local e internacional.

Corría 1996 cuando el Comité Pro Mejoras de Puerto Azul buscaba opciones para bautizar sus calles. En aquel entonces, unas 700 familias vivían en la urbanización, que ya se consolidaba como un referente en la vía a la costa. Entre los miembros de la agrupación estaba Tania de Pólit, quien recuerda cómo se organizó aquel proceso. Ella fue la gestora de esta iniciativa.

“En esos años, nosotros nos guiábamos por tres avenidas principales: Oriental, Occidental y Central”, rememoró mientras hojeaba antiguas publicaciones sobre la urbanización.

Ante la necesidad de colocar denominaciones a las vías para una mejor orientación, presentó una propuesta al Concejo Cantonal: nombrar las calles en honor a la fauna de Galápagos y la flora de la Amazonía. Sin embargo, la idea fue rechazada. “Me dijeron que solo se podían usar nombres de personas fallecidas”, contó.

Tras la negativa y al analizar otras calles de Guayaquil, se percató de que eran pocas las vías con nombres femeninos. “La lucha de las mujeres ha estado desde siempre y se mantendrá. Entonces, me pregunté: ¿por qué las calles de Guayaquil llevan nombres de hombres? ¿Y las mujeres, dónde están?”, comentó de Pólit.

¿Cómo se inició la búsqueda de nombres de mujeres para Puerto Azul?

Así empezó la búsqueda de nombres, un proceso que terminaría dándole a Puerto Azul una identidad única. La tarea duró ocho meses, tiempo en el que recopiló información en publicaciones de la historiadora Jenny Estrada. También contó con la asistencia de Marena Briones.

“Al Concejo le gustó la idea, pero me hicieron correcciones cuatro veces en la lista porque ellos querían agregar algunos nombres”, recordó de Pólit al extender el documento original con las personalidades femeninas propuestas.

Finalmente, en 1997 fueron aprobados 38 nombres, 12 de ellos propuestos por el Cabildo. Entre las homenajeadas figuran mujeres destacadas a nivel internacional.

En los rótulos de nomenclatura constan nombres como el de la artista mexicana Frida Kahlo, la poetisa chilena Gabriela Mistral, la filósofa francesa Simone de Beauvoir, la escritora argentina Alfonsina Storni y la científica polaca Marie Curie, entre otras.

Homenaje Dolores Milán de Trexo, Josefa Vivero de Chambers, Esperanza Caputi Olvera, Ana Villamil Icaza son algunas mujeres cuyos nombres han sido plasmados en Puerto Azul.

Dentro de la iniciativa, Tania de Pólit tuvo el privilegio de renombrar la calle de su residencia con el nombre de su tía abuela, Mercedes Moreno Irigoyen, destacada educadora ecuatoriana.

Iniciativa. Tania de Pólit muestra el mapa de Puerto Azul de 1996, con el que se armó la idea. FRANCISCO FLORES

“Es un pequeño homenaje que pude hacer a alguien cercana a mí y que formó a generaciones de profesionales en el país”, manifestó la gestora del proyecto.

Asimismo, entre los nombres propuestos por el Cabildo y plasmados en las calles de Puerto Azul, destaca el de Josefa de Azoátegui, quien da nombre a una de las vías principales de esta ciudadela de la vía a la costa.

Ella se destacó en la Sociedad de Beneficencia de Señoras. Otra mujer destacada y activista de esa organización, Matilde Amador de Santistevan, también da nombre a una calle de esta urbanización.

61 calles de la ciudadela Puerto Azul tienen nombres de destacadas figuras femeninas en diversos ámbitos.

En Puerto Azul hay otra particularidad: las vías que colindan con la iglesia María Reina llevan nombres de religiosas, como Narcisa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, entre otras.

También es llamativo que muchos residentes de Puerto Azul desconozcan este hecho, que enaltece el nombre de destacadas figuras femeninas.

“No tenía ni idea, realmente no me había fijado en ese detalle. Pero ahora que lo sé, siento que es un bonito gesto para las mujeres que han cambiado el mundo o que han hecho algo para mejorar el lugar donde viven”, destacó Marcia Grunauer, joven residente de Puerto Azul.

Cecilia Andrade, otra habitante de la urbanización, explicó que sí conocía este particular detalle. No obstante, señaló que no es común orientarse por los nombres de las calles.

“Siempre nos guiamos por los números de las manzanas y de las casas o villas. Me da mucha pena que esa idea haya quedado en el olvido, porque en la ciudad no hay algo igual. No sé qué tan difícil sea retomarlo, porque ya todos estamos acostumbrados a una numeración”, comentó.

Rótulos dañados en Puerto Azul

Pero la otra cara de la moneda es el estado de los rótulos de nomenclatura en la ciudadela. Como ocurre en otras zonas de la urbe porteña, muchos de estos letreros están en mal estado, corroídos por el óxido y con la pintura desgastada, lo que hace que los nombres apenas sean legibles.

Las residentes esperan que el Municipio reemplace los rótulos dañados en el sector.

La iniciativa de Tania de Pólit, hace casi 30 años, surgió en una época en la que la lucha femenina no tenía la visibilidad ni la fuerza de hoy. Su propuesta abrió espacios para el debate y la acción, y merece ser reivindicada en la actualidad.

