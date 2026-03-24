Multas por basura en Guayaquil: sanciones llegan hasta $602,50

Guayaquil refuerza controles y sanciones por mala disposición de basura durante el toque de queda

Con el toque de queda vigente en varias provincias, Guayaquil ha enfrentado problemas por la acumulación de basura en distintos sectores, lo que ha obligado a intensificar controles y sanciones económicas a quienes incumplen las normas.

Aunque Urvaseo ha desplegado campañas informativas, la Alcaldía también reforzó la socialización del horario temporal de recolección, especialmente en Sauces 3, en el norte de la ciudad, donde se recogen cerca de ocho toneladas de desechos al día. En este sector, un ciudadano fue sancionado por arrojar escombros de construcción en la vía pública, una práctica prohibida por la normativa vigente.

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Las autoridades informaron que las multas por disposición inadecuada de residuos oscilan entre 96,40 y 602,50 dólares, dependiendo de la gravedad de la infracción. Esta medida busca frenar conductas que afectan la limpieza urbana.

“A través de la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, brigadas municipales recorrieron el sector para dialogar con vecinos y promover el respeto a los horarios establecidos”, señaló el Municipio.

Cómo funcionan los centros de acopio y qué residuos aceptan

Además, se recordó que la ciudad cuenta con 14 centros de acopio donde los ciudadanos pueden dejar gratuitamente desechos voluminosos, evitando así sanciones y contribuyendo al orden público.

Las autoridades insistieron en que cada sector debe respetar su horario de recolección, ya que sacar la basura fuera del tiempo establecido también puede derivar en sanciones económicas.

Tras completar las rutas, los desechos son trasladados al relleno sanitario, mientras el personal regresa a sus hogares para cumplir con el toque de queda.

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