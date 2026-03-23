Calle en Guayaquil cambiaría de nombre: el homenaje a Alfredo Palacio

El Concejo conocerá un informe para nombrar una calle en honor al expresidente Alfredo Palacio, en el sector Los Vergeles

En el sexto punto de la sesión del 26 de marzo de 2026, el Concejo Cantonal de Guayaquil conocerá y resolverá un informe de la Comisión de Calificación y Dictamen para Erección de Monumentos y Denominación de Calles.

El documento recomienda aprobar la denominación “Dr. Alfredo Palacio González” a la calle 23 NE, ubicada en el sector Los Vergeles, al norte de la ciudad.

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La calle en cuestión tiene una extensión aproximada de 1.979,70 metros y conecta puntos importantes del sector:

Nace en el eje norte-sur Francisco de Orellana

Culmina en la avenida 6 NE – Santa Narcisa de Jesús

Esta vía atraviesa zonas como Quinto Guayas, ciudadela Huancavilca y Samanes.

Guayaquil analiza nombrar calle como Alfredo Palacio en sesión del Concejo

La iniciativa surge de un oficio enviado en julio de 2025 por el entonces secretario municipal, quien remitió al concejal Terry Álvarez una solicitud formal para nombrar un espacio público en honor al exmandatario.

El documento incluía una comunicación firmada por rectores de universidades ecuatorianas y directores de diversas instituciones.

“Se busca resaltar la trayectoria ejemplar de Alfredo Palacio, marcada por la justicia social y el servicio al país”, señala el texto.

Alfredo Palacio fue presidente del Ecuador entre 2005 y 2007. Archivo Expreso

¿Quién fue Alfredo Palacio?

Alfredo Palacio fue médico y político ecuatoriano. Asumió la Presidencia de la República entre 2005 y 2007, tras la destitución de Lucio Gutiérrez en medio de una crisis política.

Durante su gestión, impulsó reformas en áreas como:

Salud pública

Desarrollo institucional

Control de recursos del Estado

El informe será puesto a consideración del cuerpo edilicio, que deberá decidir si aprueba o no la denominación propuesta.

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