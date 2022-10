Asesinatos: el yugo opresor que crece en Guayaquil

El distrito metropolitano de Guayaquil, o también llamado zona 8, acumula en lo que va del año 2022 más de 1.100 muertes violentas. El periodo más feroz y brutal de los asesinatos y homicidios en la historia de la ciudad. Un serio problema que motivó en dos ocasiones la declaratoria de estados de excepciones.

El primer trimestre del año fue escalofriante, por el registro de casos como el de la Playita del Guasmo, donde un grupo de encapuchados dispararon a quemarropa en un parque, murieron cinco personas y quedaron nueve heridos; también se colgó dos cuerpos sin vida en un puente de Durán y como si eso fuera poco, en Bastión Popular se decapitó a un joven con un artefacto explosivo, quién fue abandonado en una vereda. Había sido secuestrado.

En abril, el Gobierno Nacional decidió decretar un estado de excepción para Guayas, Manabí y Esmeraldas por el incremento de la actividad delictiva pero a penas se pudo contener la cantidad de muertes violentas. Una muestra es que entre marzo y abril se dieron 247 asesinatos, pero en mayo y junio, tiempo que duró la intervención, hubo 216 casos, es decir, 31 crímenes menos, lo que significaría al menos un muerto por día.

Según el ministro del Interior de ese entonces, Patricio Carrillo, con la medida se pasó de siete a cuatro muertes violentas por día. Pero los picos de inseguridad se volvieron a disparar cuando se terminó la medida y menguaron los controles. En agosto se volvió a declarar estado de excepción después del atentado terrorista de la calle 8, Cristo del Consuelo.

“El estado de excepción conlleva a alimentar con recursos a las instituciones que brindan la seguridad, lo primero es su equipamiento. Sino llega ese aporte económico, que hasta la fecha, es publicado ni se informa que es lo que se ha adquirido. Es una medida de movilización que deja desprotegidos a otros sectores” cuestionó el experto en seguridad, Nelson Yépez.

Agrega también que para “liberarse del yugo” de las muertes violentas, es necesario contar con una planificación de todos los elementos que componen la seguridad en el país.

Según las cifras de la Policía Nacional, el año 2022 “ha sido más productivo” que el año anterior, periodo en el que han detenido a 6.808 personas por diferentes delitos y 1.588 armas de fuego, de estas 118 eran denominadas de largo alcance: fusiles, subametralladoras, etc. En Ecuador, el 80% de las muertes violentas son realizadas con armas de fuego.

PERFIL DEL ASESINO

Los estudios de la La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) señalan que en el último año, han detectado severos cambios en los comportamientos de los presuntos asesinos o quienes cometen sicariatos. Sus informes revelan que son personas reclutadas desde temprana edad y que los adiestran en diversos violaciones a la ley.

“Inician con delitos menores como el robo, luego el microtráfico y así van escalando hasta llegar al asesinato. Luego trabajan en funcionar bajo el anonimato para no ser detectados en su proceder” reveló Henrry Herrera, jefe de la Dinased en la zona 8.

Para pasar desapercibidos, realizan un estudio preliminar de la víctima, incluso pueden ganarse la confianza. Herrera expuso que pueden también hacerse pasar como funcionarios de empresas de servicios básicos para revisar los exteriores de la vivienda, los horarios de la persona que han determinado como objetivo y más detalles que forman parte de una misión de inteligencia que pasa sin siquiera a veces establecer contacto ciudadano. La mayor cantidad de operaciones según la Dinased, está en los distritos Esteros, Sur y 9 de octubre.

NUEVA MODALIDAD

La clonación de vehículos, es un nuevo recurso que se adoptó en 2022. Conforme a lo expuesto por la Policía. Los grupos delictivos que buscan matar, han optado por conseguir un carro igual a otro que cuenta con documentos en regla pero en otra provincia. De esta forma, al ser revisado en los controles en las calles, pasan como turistas o que están de tránsito por la ciudad de Guayaquil.

Víctor Zárate, comandante policial de la zona 8, instó a los ciudadanos a denunciar ante la Fiscalía si descubren si tienen alguna multa o control en otra ciudad, distinta a la que no reside o trabaja.

UNA LEJANA LIBERTAD

Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales sostiene que las muertes violentas es un “fuerte infección en Guayaquil, pero las soluciones del Gobierno solo son cosméticas” porque en los últimos tres años, es cuando más estados de excepción se han aplicado y los índices de mortalidad son cuando más han crecido.

“Se limitan a hacer operativos, detener gente, decomisar droga armas, pero no es es contundente con el objetivo real de al menos disminuir las muertes violentas. No hay al menos una referencia mínima de donde está el problema, solo hay nociones bastante polémicas y debatibles como decir que se trata de que les golpeamos con la incautación de droga y están enojados, sino que son pugnas porque tal o cual institución no cumple” sostuvo.

Pontón sostiene que no existen políticas reales para, al menos, dar paz a barrios como Socio Vivienda, Guasmos y más sectores denominados peligrosos o calientes de Guayaquil. “No hay estrategias en conjunto”.

Por tal motivo insta a que se incluya verdaderamente a todas las instituciones relacionadas a la seguridad, esfuerzos de gobiernos locales para trabajar con un mismo fin. “Pero no una claridad en la reducción, porque trabajan en agendas distintas”.

Sin embargo, el comandante de la Policía, Víctor Zárate, sostiene que de acuerdo a los informes de inteligencia, las acciones delictivas, van a migrar a otros cantones, debido al incremento de controles en el distrito.