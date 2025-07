MSP responde ante alarma por ambulancias en Guayaquil y confirma funcionamiento

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado oficial la noche de este viernes 18 de julio, a través de sus cuentas oficiales, para aclarar la situación sobre el supuesto cese del servicio de ambulancias en el distrito Pascuales, en Guayaquil.

MSP aclara situación y confirma servicios operativos

En el mensaje, el MSP aseguró que todos los servicios de salud en la Coordinación Zonal 8, que incluye a Guayaquil, se encuentran “operativos con normalidad”, y destacó que cuentan con 24 ambulancias de soporte vital avanzado plenamente habilitadas. Estas unidades móviles, detalló, continúan brindando atención a la población, tanto en emergencias médicas como en traslados programados.

#ComunicadoOficial | Todos los servicios de @Salud_CZ8 están 100% operativos: ambulancias, vehículos institucionales y unidades móviles continúan atendiendo sin interrupciones.



“La Coordinación Zonal 8, junto con sus direcciones distritales, ejecuta permanentemente las gestiones administrativas y operativas necesarias para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de atención prehospitalaria”, señaló la entidad. Además, invitó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de sus canales oficiales para evitar confusiones.

Alcaldía activa plan de contingencia ante posible suspensión

Este pronunciamiento surge luego de que la Alcaldía de Guayaquil, a través del Cuerpo de Bomberos (BCBG), anunciara la activación de un plan de contingencia ante la “posible suspensión” del servicio de ambulancias del MSP en el distrito Pascuales, atribuida a supuestas limitaciones presupuestarias.

Ministerio de Salud Pública desmiente la suspensión del servicio de ambulancias en Guayaquil y confirma que todas las unidades operan con normalidad. Cortesía

El alcalde Aquiles Álvarez anunció la medida en sus redes sociales y afirmó que el BCBG cuenta con 32 ambulancias operativas y personal capacitado para garantizar la atención prehospitalaria en la ciudad. Álvarez evitó entrar en polémicas y enfatizó que esta es una acción preventiva para proteger la salud de la población.

Hasta ese momento, el MSP no había emitido una versión oficial sobre el tema, lo que generó incertidumbre entre usuarios y trabajadores del sector salud.

"Espero que de verdad no esté pasando nada y que haya suficientes ambulancias para atender a los usuarios. Un hospital sin ambulancias reflejaría que todo el sistema de salud está peor de lo que creemos. Los guayaquileños, en sí los usuarios, no debería nunca pasar por situaciones de este tipo ni por un día. Ojalá todo lo dicho ahora por Salud sea cierto y no tengamos luego que velar por atención. Ya suficiente tenemos con el servicios que los hospitales públicos nos dan, en donde toca rogar por asistencia, atención y medicamentos", sentenció Nancy Verduga, habitante del sur de la ciudad.

