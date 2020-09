Motociclistas: “Con esto, Cynthia Viteri nos mete la mano a los bolsillos”

Dos motociclistas sostienen un cartel en el que piden no ser tratados como delincuentes.

Ante el anuncio de la alcaldesa de generalizar la restricción del uso de motocicleta para dos personas, de 19:00 a 06:00, bajo el argumento de la incidencia de la inseguridad gestada en este tipo de vehículo, decenas de usuarios de este medio de transporte se autoconvocaron ayer a una caravana que partió del estadio Monumental y pretendió desestigmatizar al motociclista y poner en balanza los contras de la medida.

Esta es una ordenanza que ya existía en Guayaquil; pero que antes de esta reforma, discutida ayer en primer debate en el Concejo Cantonal, señalaba la exclusividad de la restricción a dos hombres. El cuerpo legal fue aprobado en la administración de Jaime Nebot; pero con el cambio propuesto por la alcaldesa Cynthia Viteri se generaliza esa precisión.

La primera reforma a la ordenanza que cualifica el control de las motocicletas que circulan en el espacio público sugiere eliminar del artículo 4 la frase “del mismo sexo”. El cambio deja definido el siguiente texto: “La ATM podrá, motivadamente y durante los horarios que estime indispensables, limitar la transportación del acompañante en las motocicletas que circulen en el cantón Guayaquil, independientemente del lugar donde haya sido matriculada la respectiva motocicleta. (...)”.

Antecedente Fue Jaime Nebot, en su administración, quien aprobó la restricción para dos hombres, también bajo el argumento de la inseguridad.

La principal crítica es que esposas e hijas de motociclistas se ven directamente afectadas, al no poder ser trasladadas de forma segura a sus diferentes destinos. Esto, indicaron ayer los protestantes, multiplica los gastos por concepto de movilización de forma exponencial y representa un riesgo directo a la salud, al verse obligados a tomar taxi o transporte público.

Lo que empezó conformado por personal de delivery de aplicaciones, motociclistas particulares y asociaciones formó luego una masa compacta a lo largo de la avenida Barcelona. Todos emprendieron ruta hacia el Municipio de Guayaquil, para ser escuchados por Viteri.

Ahí estaba Julio Panchana. “Trabajo en un mercado municipal, salgo a laborar a la una de la mañana, con mi esposa y mi hija. Me están cortando el derecho al trabajo y a la movilidad. Me están aumentando el gasto por movilidad a 150 dólares al mes. Cynthia Viteri nos mete la mano a los bolsillos”, reclamó.

Historias como esa se contaron ayer durante la caravana, al menos un centenar de motociclistas llegaron a reclamar y esperan que las autoridades municipales los escuchen.

He viajado con mi esposa todos los días hasta Los Ríos. Es psicóloga y trabaja en Ricaurte. Lo hago para evitar que se contagie en el transporte público. Esto nos afecta. Víctor Araus, comandante de la zona 8 de la Policía.

El Concejo Cantonal tenía previsto realizar el primer debate de esta reforma en la sesión ordinaria de ayer, prevista para las 16:00. Antes de esa reunión, EXPRESO conoció que entre los ediles hay opiniones divididas en torno al tema, socializado el miércoles en el enlace semanal de la alcaldesa.

“Hay medidas que parecen duras, pero son absolutamente necesarias para proteger la vida de las personas”. Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil.

Según se explicó ese día, la relajación de las medidas de restricción han desatado los robos en moto, por eso se decidió restringir la movilización de dos personas en este tipo de vehículo desde las 19:00 hasta las 06:00, y aunque el comandante de la zona 8 de la Policía, Víctor Araus, ratifica la incidencia, la concejala Lídice Aldás espera que exista un informe que avale estadísticamente esa afirmación.

“Muchas personas se trasladan en moto a diario. Personalmente voy a pedir aclaratoria sobre estas decisiones socializadas por la alcaldesa y respeto para los aportes del Concejo Cantonal. Sabemos que la mayoría de ediles está en la línea política de la alcaldesa, pero eso no significa que no se dé a estos casos el tratamiento jurídico adecuado. No hemos escuchado a la ciudadanía”, puntualiza.

El concejal Luis Almeida cree que debe existir un equilibrio. “No todos los motociclistas son delincuentes. Es verdad que la alcaldesa quiere evitar robos, pero no es el momento para esa restricción. Hay muchos hogares que usan ese medio de transporte. Sería mejor que la Policía haga inteligencia. No por cuatro bandas se va a perjudicar a 200 mil ciudadanos. Hay que buscar alternativas”, sugiere.

Hasta el cierre de esta edición, el Concejo debatía sobre la medida.