La Policía confirma que los libadores de la vía pública podrán ser retenidos

Dentro de las medidas de restricción en torno a la emergencia sanitaria, la del control de quienes beben en la vía pública es la que más ha demandado esfuerzos de las autoridades, tanto de la Policía como del Municipio de Guayaquil, por eso se ha decidido una sanción económica y se ha anunciado retención para los libadores.

Así lo informaron la alcaldesa Cynthia Viteri y el comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, general Víctor Araus, durante el enlace radial de este miércoles 16 de septiembre de 2020, transmitido a través de las redes de la Alcaldía y al que también asistieron el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, y el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Vicente Taiano.

Bajo estas nuevas reglas, quienes liban, adelantó Araus, podrán ser retenidos y puestos a órdenes de la Autoridad Municipal, para que paguen la multa de hasta dos mil dólares impuesta por la entidad luego de la aprobación de una ordenanza.

Esa no fue la única medida anunciada. EXPRESO destaca los puntos más importantes.

Motos

Luego de explicar que la relajación de las medidas de restricción han desatado los robos en moto, la autoridades anunciaron que han decidido restringir la movilización de dos personas en este tipo de vehículo desde las siete de la noche hasta las seis de la mañana.

Semáforo

El semáforo amarillo seguirá en vigencia, quizás todo el año.

Juramento de bandera

Aunque la alcaldesa destacó que esta no es una de las cosas importantes en que tener atención, afirma que habrá conversaciones con Educación para regular cómo se efectuará una jura de la bandera. En ese sentido, dijo que no será necesaria la presencia de otras personas además de los estudiantes, y que sabe que no se podrá poner vigilantes en cada plantel.