Monserrat Creamer: "Habrá un examen para graduar al bachiller y otro para el ingreso a la universidad"

Es ministra de Educación desde junio de 2019, doctora en Educación, máster en Educación y en Docencia y Educomunicación. Tiene una licenciatura en Filosofía y un diplomado en formación de formadores en Comunidades de Aprendizaje; autora del libro ‘Manual del pensamiento crítico’.

EN CONTEXTO

La prueba Ser Bachiller ha causado reclamos de estudiantes y padres de familia por las filtraciones y porque aseguran que las preguntas no tienen relación con lo que han visto en el aula.

La ministra de Educación atendió la entrevista telefónica para dar a conocer varias medidas adoptadas para mejorar el sistema de educación y evitarle al estudiante esa ansiedad que le provoca la prueba Ser Bachiller.

- ¿Desde el Ministerio de Educación qué se está haciendo para mejorar el proceso de evaluación del estudiante que termina el bachillerato?

- Vamos a separar las dos pruebas que hoy están entremezcladas. La primera será el examen de grado que lo aplica el Ineval en base a los estándares del Ministerio de Educación y que servirá para graduar al bachiller; y la segunda será para el ingreso a la universidad que estará a cargo de la Senescyt.

- ¿Cómo se manejarán estas dos evaluaciones?

- Por nuestra parte será el examen de grado como siempre fue, excepto desde el 2017 hasta acá, que se unieron las dos pruebas que ha ido generando demasiada ansiedad en los estudiantes. Para la nota de graduación, el 70 % de la prueba corresponderá al récord académico, el 20 % al examen de grado, y el 10 % a la participación estudiantil. Esta última evaluará una faceta humana del estudiante a través de proyectos de impacto social y en valores. Esto permitirá conocer otras etapas de competencias socioemocionales, capacidad de adaptación y liderazgo, que están en el perfil de salida del bachillerato.

- ¿Qué pasará con la nota que permite postular para el sistema de educación superior?

- La Senescyt deberá pronunciarse en este punto. Dependerá de la educación superior definir el mecanismo de acceso a la universidad.

- La participación estudiantil había quedado relegada. ¿Cómo se la reactivará?

- Se le delegó a los colegios que establezcan la línea de acción en este campo. La participación estudiantil existe en primero y segundo año de bachillerato, pero vamos a volver a revisarla. Cincuenta de las 200 horas, destinadas al programa, serán dedicadas a la orientación vocacional para darle mayor fuerza a los estudiantes desde décimo año, antes de que elijan el bachillerato. Las otras 150 horas estarán dirigidas a trabajos de proyectos de impacto social, que los establecerá el propio Ministerio de Educación. Estos serán muy consolidados con rúbricas de evaluación, con seguimiento mucho más rigurosos de los estudiantes y de su participación con la comunidad.

- ¿Desde cuándo se ejecutará esta nueva propuesta?

- Se pondrá en marcha en el ciclo Sierra. Estamos atinando si será tomada el mismo día, a través del propio Ineval, pero es importante que se sepa que el objetivo de cada prueba será por separado y que se dará más pertinencia a la de grado.

- ¿Se volverá a tiempos pasados cuando cada colegio tomaba el examen de grado?

- El Ineval tiene una gran experticia en evaluación y en la construcción de ítems y sería esta entidad la que siga tomando la prueba.

- El Ineval ha sido cuestionado por la filtración de la Ser Bachiller. ¿Quién garantiza un mejor control en este proceso?

- No podemos desacreditar todo un proceso que se hizo con un esfuerzo increíble a nivel nacional porque hubo filtraciones en un momento dado. Tenemos que averiguar qué pasó para llegar hasta las última consecuencias, pero debemos seguir evaluando con el Ineval que ofrece más garantías que hacerlo en cada una de las 12.600 unidades educativas del país. Si en un proceso tan riguroso hubo filtraciones, no me quiero imaginar un examen de grado en las unidades educativas por separado.

Del 17 al 23 de enero pasado se receptó la prueba Ser Bachiller a 271.000 estudiantes. JIMMY NEGRETE

- Los estudiantes aseguran que se los evalúan sobre algo que no han visto en el aula. ¿Es verdad aquello?

- Los resultados preliminares de la prueba son satisfactorios porque se los evaluó con los estándares educativos del 2016 y no del 2012, como fue en el último examen. Las preguntas están basadas en lo que ellos vieron en clases. Lo que pasa es que hay bastante heterogeneidad en algunos docentes que preparan bien a los bachilleres y otros que pueden dejarlos con ciertos vacíos.

- Hay una solo prueba para tres clases de bachilleratos (General Unificado, Internacional y Técnico), que tienen diferentes tipos de enseñanzas. ¿Cómo unificar conocimientos?

- Muchas cosas deben mejorar. El Ineval está preparando pruebas para la figura de bachillerato técnico, para personas con necesidades especiales, intercultural bilingüe y para las figuras profesionales. No podemos tomar una prueba solo para Bachillerato Internacional, que es un modelo muy valioso. Aquí la queja es porque a ellos se les pregunta sobre historia ecuatoriana, pero es necesario que los chicos conozcan su propia historia, independientemente si su modelo es BI.

- Varios sectores proponen la eliminación del examen al terminar el colegio y que todos los datos que los estudiantes acumulan a lo largo de sus 14 años de vida académica sean suficientes para graduarse. ¿Es eso posible?

- Los jóvenes quieren sentir que los vamos a preparar y que los apoyamos, pero no que le acortemos el camino haciéndoles la vida fácil para que no puedan llegar a ningún lado. Tenemos que prepararlos en las habilidades del siglo XXI para que puedan analizar, solucionar problemas, adaptarse a diferente situaciones y contextos, comunicarse efectivamente, manejar tecnologías en todas las dimensiones, dominar un idioma y hacer todo eso a través de conceptos básicos de la física, matemáticas, lengua, etc.

- Nosotros tenemos un perfil muy claro del bachiller que es el que evaluamos con la prueba Ser Bachiller. Las universidades deben tener un perfil de ingreso por áreas y carreras para saber cómo se puede preparar al alumno. Las universidades dicen que los chicos llegan mal preparados del sistema nacional de educación, pero hay que recordar que nuestros docentes y profesionales vienen de la educación superior. Esto es un círculo de calidad y más que echarnos la culpa los unos y los otros, lo que hay que hacer es articular la integralidad del sistema.

- Los estudiantes involucrados en la filtración de la prueba la repetirán. ¿Ya hay fecha para eso?

- Llamar a todos los estudiantes donde se ha detectado un comportamiento atípico de la prueba es un poco prematuro hasta no tener la investigación completa del proceso. Primero el Ineval debe presentar un informe exhaustivo de cómo se dan las filtraciones y los niveles de responsabilidad en la ruptura de la cadena de custodia, hasta llegar al estudiante.

- Los estudiantes han dicho que no volverán a dar la prueba en caso de ser notificados. ¿Qué pasaría con ellos?.

- Cuando tengamos las evidencias deberán volver a dar el examen. En caso de ser notificados y no se presenten a la prueba se quedarán sin nota. No se puede permitir la deshonestidad académica.

-¿Se retrasará su graduación?

- Cuando se tome la prueba se les entregará los resultados y podrán graduarse.