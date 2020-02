Los estudiantes se resisten a repetir la prueba Ser Bachiller

Dicen estar sorprendidos con las notificaciones que les llegaron en la madrugada, en las que les informan que deberán repetir el examen Ser Bachiller, entre el 11 y 12 de febrero.

Ellos son estudiantes de tercero de bachillerato que ya rindieron la prueba, que se receptó entre el 17 y 23 de enero pasado, pero que según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) deberán volver a darla por los problemas de filtración de las preguntas que se presentaron durante dos días del proceso (21 y 22 de enero).

Bajo qué análisis le vienen a decir a mi hijo que debe repetir el examen. Él no tiene necesidad de copiar nada porque es un excelente estudiante. Se está cometiendo una injusticia.

Gladys Valencia,

madre de familia



Los estudiantes aseguran que no la darán nuevamente. Así lo dieron a conocer durante una manifestación que protagonizaron este viernes en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara, donde funciona la Subsecretaría de Educación y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Los estudiantes de la Unidad Educativa O’Neil y Academia Naval Altamar acudieron al lugar acompañados de sus padres, quienes portaban carteles que tenían mensajes de rechazo a la medida. “Nuestros hijos no volverán a dar la prueba”, “Se está vulnerando los derechos de los estudiantes”, se leía en las pancartas.

Marcelo Tenecela, padre de familia, dijo que sin ninguna explicación se le notificó a su hijo que deberá presentarse el próximo martes para rendir otra vez la evaluación. “Lo que nos están diciendo es que nuestros hijos han copiado. Eso no lo vamos a permitir”, añadió el representante, quien anunció que denunciará ante la Defensoría del Pueblo “el atropello y vulneración de derechos de los que están siendo víctimas muchos estudiantes”.

Rosa Intriago, alumna de la Academia Altamar, asegura que ella no cometió ninguna falla y que se preparó mucho para tener los 115 aciertos en su evaluación. Además, tiene un excelente récord académico.

Los afectados lanzaron gritos en contra del Ineval y pidieron a las autoridades de Educación que les permitan graduarse.

Mandar a repetir el examen es una decisión arbitraria, cuando no se tiene la certeza de quiénes son los beneficiados con la filtración de la prueba. Mi hijo se preparó mucho para rendirla.

Marianela Jumbo,

madre de familia



En el colegio San Francisco de Asís, otro grupo de estudiantes realizó un plantón porque temen sacar menor puntaje al que obtuvieron en enero.

Doménica Reyes, por ejemplo, obtuvo más de 96 aciertos y según sus cuentas son suficientes para postular a una carrera. “Yo dependo de esa prueba para ingresar a la Universidad Estatal. Si doy otro examen y saco menos puntos, quién me dará para pagar una universidad privada”, cuestionó.

Hasta el momento, no se conoce cuántos son los estudiantes que deberán repetir la prueba. No obstante, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, adelantó que son cerca de 3.000.

Voceros del Departamento de Comunicación del Ineval desmintieron que la entidad haya emitido las notificaciones para la toma de otro examen. Lo que hizo, fue informar a las instituciones educativas sobre el inicio del proceso de investigación de los casos que presentaron comportamientos atípicos durante la evaluación. La aplicación de una nueva prueba dependerá de los resultados de dichas investigaciones, informó mediante un comunicado de prensa.

Desde el miércoles pasado esta entidad no tiene titular, debido a que Edwin Palma fue separado de su cargo, precisamente por estos problemas.

Daniel Pino, director de Apoyo, Seguimiento y Regulación Educativa de la Zona 8, explicó que la reprogramación de la prueba responde a una investigación que lleva a cabo la entidad evaluadora, que a su vez informará a las instituciones educativas el día que los estudiantes deberán repetir el examen.

Más de 4.00 alumnos, entre reprogramados y reconvocados, rindieron la prueba Ser Bachiller. Valentina Encalada / EXPRESO

Mientras, 4.005 alumnos, entre reprogramados y reconvocados, rindieron ayer la prueba. En la Zona 8 fueron 851.

Los primeros son aquellos que no dieron el examen, entre el 17 y 23 de enero pasado, debido a fallas técnicas y de logística durante la aplicación. Los segundos son quienes no llenaron la ficha de Factores Asociados durante el proceso de inscripción que se efectuó en diciembre del año anterior. Estos últimos podrán graduarse como bachilleres, pero no postular a un cupo universitario.

Los jóvenes conocerán sus puntajes entre el 12 y 14 de febrero y podrán impugnarlos. La nota final para postular se oficializará el 26 del mismo mes.