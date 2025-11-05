Expreso
El centro de Guayaquil amaneció con calzada mojada por recientes precipitaciones.CORTESÍA

Miércoles 5 de noviembre: Así estará el clima en Guayaquil

Se esperan cielos nublados, una máxima de 30°C y un índice de radiación UV de nivel 6 

Este miércoles 5 de noviembre de 2025, Guayaquil experimentará una jornada mayormente nublada con probabilidad de precipitaciones, según el reporte de Segura EP basado en datos del Inamhi (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) e Inocar (Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada). La humedad relativa será alta, alcanzando el 83%, lo que incrementará la sensación térmica en la ciudad.

La temperatura oscilará entre una mínima de 22°C y una máxima de 30°C. A pesar de la cobertura nubosa, es vital tomar precauciones con el sol: el índice de Radiación Ultravioleta (UV) se ubica en 6, considerado Alto. Se aconseja el uso de protector solar si realiza actividades al aire libre.

Ya algunas calles de Guayaquil amanecieron este miércoles con sus calzadas mojadas, producto de precipitaciones nocturnas y de temprana mañana que ha sorprendido a la ciudadanía. 

Mareas y vientos 

Para las actividades marítimas y portuarias, el Inocar reporta que la marea alta en el Puerto de Guayaquil fue a las 06:33 (4.23 m) y la marea baja se espera para las 13:44 (0.18 m). Los vientos mantendrán una velocidad promedio de 5.14 m/s.

