Las pancartas de publicidad son lo único que medio alumbra a dos extensos pasos peatonales que hace cinco años no ven la luz y se han convertido en terreno de delincuentes y por las madrugadas, en casa de indigentes.

“No permitiremos que el barrio pierda la lucha que ha ganado” Leer más

“Son como túneles oscuros que solo dan problemas y nada de luz. Esto es una penumbra, lo único que nos da claridad son estos carteles de marcas y un poco las luces de los buses y carros que pasan. Si no fuera por eso, esto se vería completamente apagado. El problema lleva más de cinco años, lo hemos denunciado una y otra vez”, reclama indignado el ciudadano Jairo Ruiz, mientras pasa caminando a toda velocidad para cruzar al otro lado de la avenida.

Dos pasos peatonales continuos, que trasladan a los peatones desde la avenida de las Américas (estadio Alberto Spencer) hasta la calle Luis Cordero Crespo (colegio Aguirre Abad), se han convertido en el terror de los transeúntes y, principalmente, de los estudiantes que a diario transitan por la peligrosa zona después de las 18:00.

Alrededores. A menos de un kilómetro se encuentran cuatro colegios, una universidad y el estadio Modelo Alberto Spencer.



EXPRESO estuvo en el sitio y constató la dificultad y el temor evidente en los peatones al momento de cruzar por la zona. “Todos los días vengo a ver a mi hija. Yo que soy una mujer de 36 años, tengo miedo de caminar por aquí porque esto es muy oscuro y no sabes en qué momento puede aparecerse un delincuente y te asalta”, opinó Eugenia Palacios, madre de una menor de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui, aledaña al paso.

Este problema lleva más de cinco años y nadie lo atiende. Es como un túnel oscuro del terror. Como peatones, nos sentimos vulnerables a diario. No sabemos ya qué hacer.



Joselyn Peña,

ciudadana

Guayaquil: Transporte afirma que ya no tiene la competencia en pasos peatonales Leer más

“Aquí entre las seis y las siete de la noche se llena de estudiantes que salen de los colegios y se vuelve todo un relajo. Los jóvenes aprovechan la oscuridad para besarse y hacer espectáculos y hasta he escuchado que viene gente de afuera a vender droga a los alumnos. Yo por eso prefiero venir a ver a mi hija y no dejarla sola. Me apena tanto que las autoridades no se preocupen por el entorno de los estudiantes y eso que, a gritos, han dicho velar por su seguridad. Es mentira”, sentenció la mujer.

Daños. Este es el estado de los parques y estructuras aledaños a los pasos peatonales. Hay basura, grafitis, botellas de alcohol y hasta ropa tirada. CARLOS KLINGER

En las inmediaciones de las conflictivas estructuras hay cuatro colegios y una universidad, además del estadio Modelo Alberto Spencer. Una de las escaleras del paso peatonal conduce directamente a la estación de la Metrovía ‘Aguirre Abad’, por lo que gran parte del día es muy transitado. “Lamentablemente, todos los días debo venir a coger Metrovía aquí. Cada vez que lo hago voy rezando para que no me pase nada. Es una tensión terrible la que se siente”, comenta Mariela Contreras, quien relata lo que ha escuchado en el sitio. “Hace una semana escuché que le habían robado a una pareja que pasaba a eso de las ocho de la noche. Aquí no hay ningún policía resguardando. No solo deberían poner luces, también debe haber personal de seguridad cuidando el sitio”, se queja.

EXPRESO consultó al Municipio por qué no han atendido esta problemática y cuándo prevén iluminar las estructuras que están poniendo en riesgo a la ciudadanía, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En las noches los pasos son un terreno para delincuentes. Los estudiantes están en riesgo, al igual que las familias que intentan en ellos o cerca de ellos a diario desplazarse.



Andrés Mendoza,

ciudadano afectado

Imagen de una de las estructuras, la más afectada en la avenida de Las Américas. CARLOS KLINGER

Para Marlon Muñoz, un comerciante que lleva 10 años laborando cerca al paso peatonal, son varias las problemáticas que se evidencian debido a la falta de iluminación. “Aquí a veces los estudiantes salen corriendo y ya ha habido hasta caídas y peleas. Es una zona peligrosa”, comenta. Mientras pasan los minutos en el sitio, la zona se vuelve más oscura, los peatones disminuyen y el peligro crece. “Yo me quedo solo hasta las 20:00, porque luego aquí llegan los consumidores de droga y los indigentes se adueñan del sitio”, reveló.

Los peatones han sido víctimas de constantes robos en el sitio. CARLOS KLINGER

De cara a cara al peligro en las vías de Guayaquil Leer más

Como EXPRESO lo ha contado en reportajes anteriores, el pequeño parque ubicado en el parterre que divide las avenidas ha sido hotel para los que no tienen casa. “Hay que buscar la manera de evitar instalarse en el entorno. Y es que solo es transitable hasta que hay la luz del día, luego ese espacio, aunque público, ya no te pertenece. Le pertenece a los adictos y personas sin hogar, lamentablemente, a veces violenta”, revela María Molineros.

“Esto lleva así entre 5 y 6 años completamente apagado, además que hay grafitis y daños en la estructura. No entiendo por qué las autoridades no hacen nada si es tan evidente para todos. Se necesita urgente que el Municipio, o a quien le corresponda, ilumine los pasos peatonales para parar con los asaltos ahí”, exigió Molineros.