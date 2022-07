La meta está cerca y el pronóstico es favorable. Que ya ganaron, alertan, y que ahora solo les resta mantenerse vigilantes a fin de que el Cabildo no haga caso omiso al estudio técnico que confirma que el puente que se levanta en las calles García Goyena y Antepara es, como lo ha venido gritando hace al menos cuatro años el vecindario, un problema para la comunidad.

Esta semana, una carta emitida por la dirección municipal de Planificación Urbana a la alcaldesa Cynthia Viteri y a los residentes detalló que, tras el análisis técnico realizado, se constató que la obra -que colinda con la sede de la Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados (Serli)- dificulta el derecho a la movilidad, y que por la falta de seguridad integral existente no favorece el paso al adulto mayor ni a las personas con discapacidad.

“El paso, además, es utilizado por personas en estado de mendicidad y les sirve de dormitorio, e incluso hay quienes acuden a él a realizar actos ilícitos... Por lo que se sugiere eliminarlo”, plantea en el documento la jefa de proyecto del departamento municipal Cristina Sánchez. Lo que llena de satisfacción a toda una comunidad que, como ha venido publicando EXPRESO de forma permanente, ha sido víctima de robos y maltrato, y testigo de cómo el deterioro urbano ha aniquilado la vida en comunidad.

Para Carlos Rodríguez y Arturo León, residentes del sector, que desde el Cabildo se reconozca finalmente el peligro con el que conviven (y que ha obligado a los negocios a cerrar sus puertas y migrar), es más que un logro, esa luz en el camino que les anticipa que podrán ya vivir “como la gente”.

Personal municipal limpiaba ayer la estructura, sin dar razón de por qué lo hacían y qué otros cambios harían. Christian Vinueza

“Llevamos años respirando las drogas que los antisociales consumen al interior de la estructura, viendo cómo queman el cobre de todos los cables y luminarias que se roban, y corriendo con terror si, por mala suerte, nos tocaba cruzar el puente. En este, son tantos los amigos que han sido heridos con cuchillos o balas. El diagnóstico y la conclusión ahora emitida son la esperanza al cambio que merecemos”, sentencia Rodríguez, quien en mayo pasado entregó un oficio al Cabildo exigiendo, a través de las firmas de las familias, que derrumben la obra.

Ayer que EXPRESO estuvo en el sitio para saber cuál es el paso a seguir, observó que una cuadrilla de trabajadores municipales se encontraba limpiando el área. El hecho llamó la atención de los vecinos. “Que no vengan a decirnos ahora que bastará con solo limpiar el paso, porque eso no sirve de nada. Cuidado, no permitiremos que el barrio pierda la lucha que ha ganado. Ahora vamos a pedir que fijen la fecha de la derribación. Que venga la alcaldesa a decirnos cuándo. Que venga ya y verifique que esta obra es una bomba de tiempo”, añadió el también habitante Wilson Aldás; que en reiteradas ocasiones ha criticado la indiferencia por parte del Cabildo para escuchar y dar luz verde a las acciones.

“Nuestra voz finalmente fue tomada en cuenta. Ahora solo resta derrumbar la obra que nos ha quitado la paz y nos ha obligado vivir encerrados y en medio de la violencia y la insalubridad”.

Estos son los letreros que han sido colocados en la estructura y casas aledañas. Cortesía

El pasado lunes, este Diario preguntó a la municipalidad cuándo se dará luz verde a las recomendaciones planteadas, que exhortan además a que se realicen proyectos de urbanismo táctico a fin de mejorar el entorno; y se reduzca, a la par, el ancho de los carriles para implementar parquímetros que beneficien a quienes van a dejar y a recoger a los usuarios de Serli, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. “Que el tema ya está en Obras Públicas y enviarán las respuestas”, fue lo último que indicó el Cabildo.

“La comunidad ganó y tras ello, nos mantendremos vigilantes a que el peligro corroborado por el mismo Cabildo se revierta. Es obligación de la autoridad velar por nuestro cuidado y vida en comunidad”.



La comunidad esperará hasta esta semana una contestación, mas lo que esperan es que los concejales se interesen por lo que está pasando para que den ideas. “Son 15 ediles y ni uno se ha atrevido a detener su paso en estas calles. Tenemos una comunidad vulnerable a la que muy bien le vendría contar con algo de sombra y áreas verdes, callejones cómodos y sitios de descanso. Si ya se sabe que el puente se irá, si ya se sabe el mal que nos han causado con las malas decisiones y la falta de planificación, ¿por qué no hacer algo bueno por el barrio y su gente? ¿Por qué no tratarnos bien e incluirnos? ¿Por qué no darnos la atención que debemos si somos votantes y pagamos impuestos”, sentenció la residente y comerciante Karina González.