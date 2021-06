Vecinos exigen al Municipio dar luz verde a su petición de eliminar el puente

Quienes habitan al pie y cerca del paso peatonal de las calles José de Antepara y García Goyena, cuyo estado, como ha venido publicando EXPRESO, es deprimente; piden al Municipio tome en cuenta su petición de sacar la obra.

En José de Antepara y García Goyena, un paso peatonal oscuro, sin lámparas, ni focos, y con paredes garabateadas, basura y trapos que cuelgan de las barandas, recibe a los escasos peatones que se atreven a traspasarlo. https://t.co/eQg8XmyxUx — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) April 17, 2021

“Solicitamos que el paso peatonal, que no presta ningún servicio, sea removido para recuperar nuestro ornato, a fin de tener acceso franco a nuestras viviendas y libre movilización. Necesitamos que se eliminen los focos de contaminación en el espacio”, asegura Carlos Rodríguez, uno de los habitantes que firmó el documento, en el que además detalla lo inseguro que resulta el espacio para el vecindario.

Y es que en este, como fue reflejado en estas páginas, duermen indigentes y consumidores; y por estar a oscuras, el puente sirve de refugio a delincuentes, quienes acechan a diario a los contados peatones que intentan cruzarlo. En el lugar, incluso, hay colchonetas y prendas de vestir de las familias que han convertido el sitio en su casa.

Quienes viven al pie del cruce que se conecta con Serli, en Antepara y García Goyena, están hartos de ser testigos de los robos y tener “un paso peatonal de adorno Miguel Canales Leon

“Ahí hay desechos, maleantes, actos inmorales. Sería ideal que lo remuevan y que el Municipio regenere la zona y construya mejor un espacio que devuelva la vida al entorno”, agrega.

Los residentes piden que las autoridades recorran el sitio y analicen qué medidas son las pertinentes y necesarias de tomar con urgencia. Advierten que no pueden vivir más así. “Esta es una situación que no podemos seguir soportando”, señalan en el escrito, en el que firman al menos una veintena de familias afectadas directamente.