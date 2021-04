Guayaquil: Llega la luz y la promesa de no generar obras fugaces

La problemática que experimentan los guayaquileños que viven cerca de los pasos peatonales de la ciudad cuya infraestructura, como publicó EXPRESO, está en tinieblas o deteriorada, generó reacciones en el Cabildo. Han empezado a iluminar las estructuras y en las zonas más críticas, de hecho, se prevé colocar paneles solares que eviten el robo de las luminarias. Uno de los factores principales para que los cruces se conviertan en refugio de consumidores de drogas.

En José de Antepara y García Goyena, un paso peatonal oscuro, sin lámparas, ni focos, y con paredes garabateadas, basura y trapos que cuelgan de las barandas, recibe a los escasos peatones que se atreven a traspasarlo. https://t.co/eQg8XmyxUx — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) April 17, 2021

La noche del pasado martes, luego de que EXPRESO recibió un comunicado por parte del Cabildo que aseguraba que los reclamos de la ciudadanía serían tomados en cuenta con inmediatez, este Diario acudió al paso peatonal ubicado al pie de la terminal terrestre y constató que esa veintena de luminarias que la semana pasada estaban apagadas, ahora iluminaban toda la zona.

RELACIONADAS El robo de accesorios y de carros en el centro ponen en alerta a la policía

“Al fin podemos ver por dónde caminamos, con quién chocamos o qué o a quién pisamos. Aquí los indigentes hasta dormían”, dice Mónica Recalde, habitante de Sauces 9, que cruzaba con prisa la obra para dirigirse a la estación de la Metrovía.

A diario uso el cruce y, sin luz tenía miedo. Aquí te topas con gente que consume en tus narices y te intimida.

Kerly Donoso

residente de El Cóndor

Según Alberto Gavilánez, subdirector de Obras Eléctricas, en las próximas semanas se iluminarán los cuatro pasos elevados de la avenida 25 de Julio; y serán intervenidos (aunque no precisan la fecha) los ubicados en la vía a Daule, cerca del colegio Dolores Sucre; y la calle Julián Coronel, junto al Mercado de las Flores, que permanecen también en tinieblas. Sin embargo, en estos no colocarán focos, sino paneles solares, como ha ofrecido.

Vía a Daule. A escasos metros del colegio Dolores Sucre, este es el panorama. En el área circulan familias y comerciantes, ellos usan el paso peatonal, pero temen. Han sido víctimas de robos. Miguel Canales Leon

Guayaquil: El parque lineal del Salado se apaga Leer más

“Para evitar específicamente el robo de luminarias se ha trabajado en una estrategia que implica la colocación de luminarias solares, ubicadas en postes elevados, que no poseerán cableado o tableros de control y fuerza. Esto ya se va a ejecutar”, asegura Gavilánez.

Agrega que la Dirección de Proyectos y Ordenamiento Territorial, asimismo, está analizando la factibilidad de retirar la cubierta del paso ubicado en José de Antepara y García Goyena, y solicitar a la dirección de Obras Públicas la implementación de luces fotovoltaicas, que generan mayor iluminación sin cableado.

El Cabildo Asegura que se intervendrán 19 pasos con una inversión de $ 60.000. En unos se repondrán las luminarias y, en otros, se colocarán panales. Esto lo determinará un estudio técnico.

Este paso, como se publicó el sábado, sirve de refugio de individuos que roban, consumen sustancias y hasta son protagonistas de escenas sexuales a cualquier hora del día. Para Gavilánez y Verónica Landín, directora de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (Dutop), la medida evitará la ocupación de estas estructuras como dormitorios de indigentes y dejará libre el área para el uso de los transeúntes; aunque los habitantes no lo consideren así.

La idea de los paneles solares es buena, pero el diseño es vital. O mejoran el entorno o lo hunden.

Diego Vallarino



residente del Barrio del Salado



Guayaquil: “Ni las luminarias se salvan de la condenada delincuencia” Leer más

Carlos Rodríguez, habitante del sector, por ejemplo continúa con la sugerencia de que se quite la estructura. “Esta no conecta a ningún lado. Con o sin luz, la mole sirve de escondite. Que haya paneles ahora no eliminará el problema. Lo que hay que hacer es sacarlo y mejorar el entorno, que mucha falta nos hace”, sentencia.

El paso elevado de García Goyena y Antepara se ha convertido en dormitorio de indigentes. Miguel Canales Leon

Rodríguez habla de la necesidad de que, al menos en uno de los espacios laterales del puente, se instalen bancas, faroles y hasta una pileta que dé vida al sector y mejore la imagen de la zona.

Guayaquil: La ciudadela Amazonas crece entre robos y consumo de droga Leer más

“Aquí no hay espacios que sirvan de puntos de encuentro para grandes o chicos. Nuestras veredas tampoco son amigables. Antes de pensar en cambiar el cruce, piensen en nuestras verdaderas necesidades y manden abajo el puente”, aconseja.

Frente a la propuesta de eliminar los techos para colocar luminarias fotovoltaicas en las pasarelas peatonales más conflictivas, los ciudadanos consideran que es positivo, siempre que el diseño sea el correcto: amigable.

Objetivo En días próximos se iniciarán los trabajos relacionados a la parte eléctrica del paso de la 25 de Julio, cerca de Las Acacias; y los siguientes se intervendrán de acuerdo a la programación establecida.

Para la ecologista Adriana Molina, residente de la ciudadela La Saiba, las autoridades deberían adoptar ideas de las obras que se han levantado en Australia, Londres, Texas, Tokio... “Los diseños son tan llamativos que no hay nadie que no quiera usarlos. Los utilizan, los buscan, son útiles y han reactivado territorios apagados, como pasa precisamente con todos los de la 25 de Julio”, piensa.

Este es el escenario de los cruces peatonales de vía Daule. Miguel Canales Leon

Guayaquil: El inseguro barrio del Seguro Leer más

En la avenida Narcisa de Jesús, donde la ciudadanía solicita la construcción de al menos dos pasos más, los habitantes piden que se considere la posibilidad de que sean edificados con estas características. “En otros países, tienen paneles y barras fotovoltaicas que se cruzan entre sí y forman figuras, y están rodeados de áreas verdes. Árboles nos hacen falta”, agrega Karla Santander, habitante de la ciudadela Metrópolis.