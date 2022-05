Una vez más, quienes habitan al pie y cerca del paso peatonal de las calles José de Antepara y García Goyena, cuyo estado, como ha venido publicando EXPRESO, es deprimente; piden a gritos al Municipio que tome en cuenta su petición de sacar de una vez por todas la obra.

Esta vez, Carlos Rodríguez, uno de los dirigentes barriales del sector, envió a esta Redacción las pruebas que confirman que la estructura representa un peligro para la comunidad. El año pasado que este Diario recorrió el sitio constató que había parejas durmiendo en colchonetas rodeadas de colillas de cigarrillos y botellas de licor, y que las barandas de la obra servían de tendedero de ropa.

Ya en ese entonces, nadie se atrevía a circular por el lugar. Pero ahora, el escenario es más complejo. En el espacio, todo huele mal, hay basura, roedores, excrementos de animales y humanos y las paredes están rotas.

Así permanecen las peatonales del paso, el sitio donde habitan además los consumidores de drogas, según alerta la comunidad. Cortesía

“El abandono en el que se encuentra el espacio tiene aterrorizado al barrio, lo hemos perdido, allí todo está mal. Hace más de un año pedimos al Municipio que responda qué va a hacer. Lo que queremos es que la estructura se derrumbe. Contesten por favor, háganlo ya”, precisó Rodríguez; que exhorta a la alcaldesa Cynthia Viteri o a los concejales que acudan al sitio para tener una idea más clara del nivel de peligrosidad que se percibe.

En el sitio, peatones como Andrea Velásquez y Jorge Guzmán, quienes a diario se movilizan por el área para ir y venir de los trabajos, aseguran que bajo ninguna razón se atreven a atravesar la obra. "Nos aterra porque hemos visto gente consumiendo drogas o hasta teniendo relaciones sexuales en pleno piso, además sé que hay gente violenta. A dos compañeros del trabajo les robaron cuando intentaron cruzar el puente. Retrocedieron al ver que la situación no era buena, aún así los persiguieron y les quitaron lo poco que tenían", expresó Velásquez.

La comunidad pide que lo derriben debido a que parte de la estructura está además deteriorándose. Cortesía

La comunidad alerta de que se han llevado ya parte de las estructuras y barandas. "Todo se ve mal, todo está flojo o vacía, hay plástico y basura en cada metro. Esto es horrible. Rogamos que nos vean, que hagan algo por favor. No vamos, no toleramos y no permitiremos vivir así más", indicó Rodríguez.