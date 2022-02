Tras una serie de denuncias, los funcionarios de la Corporación de la Seguridad Ciudadana ejecutaron un operativo de control en los negocios de Chongón, dejando como resultado una recicladora clausurada en cuyo interior se encontraron las barandas de protección que habían sido sustraídas en el paso peatonal elevado del kilómetro 24,5 de vía a la costa. Una problemática que EXPRESO reportó en sus páginas semanas atrás.

La ATM promete modernizar la estructura de 19 pasos peatonales de Guayaquil Leer más

La novedad, según informó la noche del pasado viernes el Cabildo a través de un comunicado, fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Sin embargo, más allá de la clausura y la sanción económica que deban pagar los propietarios del negocio, la ciudadanía exhorta a que las penalidades incluyan cárcel.

“Quizá ellos no son los que roban las partes de la estructura, pero sí se las están comprando a los consumidores de drogas o delincuentes que han ido de a poco desmantelando la obra, lo que los convierte en cómplices. Ya basta de emitir sanciones blandas, que no sirven de nada... Las obras que son de uso público en Guayaquil están quedando en nada. Si las autoridades no las cuidan, si en ellas no hay iluminación o cámaras, por lo menos que multen como debe ser. Es lo justo, ¿no?”, cuestionó la habitante de la ciudadela Los Ángeles, Lina Argüello.

Este paso peatonal es apenas uno de los que en el sector está en mal estado y ha empujado a que los peatones se lancen a la vía para cruzar de una acera a otra.

La decadencia de los pasos peatonales de vía a la costa Leer más

“¿Dónde está la Alcaldía? ¿Dónde está la ATM? ¿Dónde está la Policía y el mismo Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Son tantas las autoridades que dicen custodiar esta zona, pero son tantas también las que miran siempre hacia otro lado”, se quejó el residente de vía a la costa Gaspar Vélez.