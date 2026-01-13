Metrovía en Bastión Popular: Esto provocó aglomeración de pasajeros este 13 de enero

La administración del sistema anunció sanciones para el operador de la Troncal 3, debido a la falta de unidades

El sistema de transporte masivo Recreovía conecta a sectores del noroeste con el centro y sur de Guayaquil.

Cientos de pasajeros se aglomeraron este martes 13 de enero en la terminal de Bastión Popular, del sistema de transporte masivo Metrovía, lo que generó molestia y retrasos.

En redes sociales se registró cómo los usuarios del servicio de transporte público estuvieron durante varios minutos a la espera de un bus articulado que los traslade hacia el centro de la ciudad.

La falta de unidades generó aglomeración de usuarios y retraso en sus viajes, reconoció la administración del servicio, que opera con cuatro troncales o rutas.

El incidente ocurrió en la Troncal 3, que une a Bastión Popular con el centro. En ese punto se conecta con otras rutas, que llevan al sur y suroeste de Guayaquil.

"Ante las lluvias propias de la temporada invernal y el consecuente incremento en la demanda de usuarios, los operadores del sistema tienen la responsabilidad de garantizar la correcta y oportuna prestación del servicio, especialmente durante las horas pico", advirtió la administración en un comunicado.

Se ofrecen sanciones al operador de la Troncal 3

"El sistema Metrovía aplicará medidas sancionatorias correspondientes al operador de la Troncal 3, por incumplimiento contractual", se indicó en el pronunciamiento.

La administración del sistema también aseguró que solicitó a los operadores de todas las troncales el refuerzo de la flota y las medidas necesarias para atender la demanda de pasajeros.

Finalmente, se recordó a los conductores de vehículos particulares que invadir el carril exclusivo de Metrovía perjudica a la operación del servicio, que es utilizado diariamente por más de 200.000 usuarios.

