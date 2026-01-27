Masacre en Playas deja cinco muertos y cuatro heridos: Víctimas eran comerciantes

Una docena de hombres armados llegó hasta el barrio La Cristalina y disparó contra toda una familia

En este sector se cometió el ataque armado contra una familia, que dejó cinco muertos en General Villamil Playas.

Una masacre se cometió este martes 27 de enero en el barrio La Cristalina, en el norte de General Villamil Playas. Una docena de hombres armados atacó a una familia cerca de las 03:30.

El ataque dejó cinco muertos y cuatro heridos, miembros de la familia Rodríguez, conocida por dedicarse por años a la venta de salchichas, en el centro de la ciudad.

"Fue donde los Chausa", decían los vecinos, refiriéndose a cómo se conocía a los comerciantes. La Policía aseguró que los asesinos llegaron y preguntaron por alias Chancho Arrecho.

Al momento del sicariato, las víctimas se alistaban para preparar la salchicha que venderían. Entre los fallecidos hay tres mujeres, el esposo de una de ellas, y una quinta persona. Todos por identificar.

Vecinos del barrio dijeron que la policía llegó minutos después, pero no entró al lugar del crimen, ni revisaron nada, pero sí llevaron a uno de los heridos al hospital.

Gen Villacis, jefe de la policía del distrito Playas, dijo que llegaron al lugar por una alerta del ECU-911 y los parientes de las víctimas les habrían dicho que no había muertos.

Los parientes de los heridos intentaban llevarlos a Guayaquil, para que reciban una mejor atención, pues su estado es muy grave.

Barrio invadido por la violencia

Los vecinos comentaron que en La Cristalina, en lo que va de enero, han asesinado a otras cinco personas. Un día antes de la masacre ocurrió el crimen de tres moradores y el domingo habrían asesinado a otros dos.

"La policía nos pide que denunciemos, pero ¿para qué? Si nunca hay resultados de los crímenes que hay en Playas. Nomás nos dicen que están investigando. ¿Hasta cuándo van a investigar, cuando ya estemos muertos todos?", reclamó una de las habitantes.

