Martha Córdova: “Se deberá nivelar los vacíos de aprendizaje de los estudiantes”

EL CONTEXTO

Las clases no presenciales, debido a la pandemia por la COVID-19, ha dejado al descubierto que la educación pública y privada funcionan como las dos caras de la misma moneda. Las diferencias están marcadas por lo que están aprendiendo los alumnos. Los unos lo hacen a través de las vivencias y los otros con el uso de las herramientas tecnológicas.

A esta altura del año escolar en el ciclo Costa, muchos padres analizan cómo ha sido el rendimiento escolar de sus hijos; si están efectivamente aprendiendo y si existe o no riesgo de pasar de año con falencias de conocimientos. Martha Córdova, presidenta de la Fedepal, asegura que en el caso de los colegios particulares se ha avanzado en el 90 % del currículo; mientras que los fiscales no han tenido esa suerte. Por ello, cree que es necesario que el Ministerio de Educación elabore un plan de refuerzo escolar para nivelar los vacíos de aprendizaje en los estudiantes.

- En esta época de pandemia y de clases no presenciales, los sistemas de educación público y privado han funcionado de diferentes maneras, ¿por qué?

- En el caso privado, los responsables de los planteles hemos podido reaccionar con velocidad y responder a los desafíos que se presentaron ante una educación virtual desde casa. Invertimos en capacitación de maestros, en computadoras, servicio de internet, plataformas. Hemos tenido el apoyo de los profesores y, en la gran la mayoría, la comprensión de los padres. La situación en la educación fiscal ha sido diferente porque los estudiantes no tienen ni siquiera conectividad ni herramienta tecnológica para recibir clases, tampoco pueden entablar relación con sus maestros porque estos tampoco tienen estos elementos. Aquí le queda un gran trabajo al nuevo gobierno: debe invertir en educación. No se puede seguir escondiendo las falencias que se vive ahora, y que no es por la pandemia, sino por una situación que se viene arrastrando de muchísimos años.

- Cuando ya ha comenzado el segundo quinquemestre en el ciclo Costa ¿qué tanto cree usted que han aprendido los estudiantes de la educación fiscal y particular?

- Puedo decir que la educación particular ha hecho un gran trabajo. Hemos avanzado el currículo en un 90 %, de manera virtual, porque nos sentimos con la obligación de rendirle cuentas a los padres del avance académico de nuestros estudiantes. Los maestros han entregado a los alumnos herramientas para que estos aprendan a aprender. Esos conocimientos les va a servir, inclusive, en la universidad. En el sector fiscal no me arriesgo a dar un porcentaje de lo aprendido, creo que ese trabajo le toca realizarlo a las autoridades de Educación.

¿Quién es ella? Es presidenta de la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos del Guayas (Fedepal); exrectora de la Unidad Educativa Nueva Semilla; licenciada en Ciencias de Educación, magíster en Educación, magíster en Diseño y Evaluación de Modelos Educativos; estudia un doctorado en esta área.

- Hay padres de familia que están preocupados por los vacíos de conocimientos que tienen sus hijos con esta modalidad de ‘estudiar desde casa’

- Es muy válida la preocupación que tienen los padres de familia en general, porque eso demuestra la preocupación que tienen por sus hijos. Creo que los de la educación particular están un poco más tranquilos porque tenemos siempre una comunicación directa con ellos. Cualquier inquietud la manejan directamente con los tutores y directivos y resuelven a diario los problemas que van teniendo.

- El Ministerio de Educación dice que los estudiantes del sector fiscal están aprendiendo a través de vivencias. ¿Eso es importante?

- Sí lo es; pero también es importante que aprendan a sumar, restar y dividir; que aprendan a leer y a escribir de acuerdo a sus edades. En el caso de los más pequeños, deben desarrollar sus destrezas y habilidades y para ello debe tener quién le enseñe. Más allá de que sus padres se conviertan en sus tutores y hagan malabares para sacar adelante a sus hijos, las autoridades deben darle las herramientas necesarias para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea conveniente.

Pese a la crisis, los planteles privados buscaron las formas de llegar con educación a los estudiantes.



- ¿Cómo se podría evaluar los resultados de aprendizajes?

- Como las fichas pedagógicas son las herramientas con las que trabajan desde sus casas los alumnos de los planteles fiscales, las autoridades de Educación deberían evaluar qué porcentaje de esa ficha han avanzado y qué tanto faltaría de llenar. Esto podría ser como un diagnóstico que tengan, para el próximo año lectivo, sobre las falencias de sus estudiantes. Y en base a eso propongo que deberían armar un plan de nivelación y refuerzo para poder apoyar a los chicos para que no queden con estos vacíos de conocimientos y así el padre se sienta tranquilo de que sus hijos sí van a aprender. Además, en los primeros meses del nuevo periodo lectivo se deberá tratar de trabajar con los contenidos más importante.

- ¿Para hacer este diagnóstico se deberá esperar que termine el año lectivo?

- No necesariamente. El Ministerio podría tomarlo en el momento que lo crea conveniente. Las autoridades tendrían que mirar qué está pasando dentro de su sistema fiscal y tal vez si ellos evalúan un poco podrían armar este plan lo más pronto posible, para tener un diagnóstico de cómo está el aprendizaje y cómo mejorarlo.

La respuesta del sector educativo público debe ser evaluada de una manera sincera por las autoridades.

- Si esta es una propuesta de la Fedepal ¿cuál sería el apoyo que el gremio particular ofrecería al fiscal en este tema?

Como federación estamos dispuestos a trabajar con los funcionarios del Ministerio que estén abiertos a cualquier planteamiento o sugerencias. Es importante trabajar y pensar en función de país y no en función de sistema. Como educación particular estamos prestos a compartir mesas de trabajo para socializar nuestras experiencias y poder compartir soluciones. Pero también hay decisiones que se deben tomar a nivel nacional, como por ejemplo, ¿qué hace con la conectividad de los estudiantes?, ¿cómo dotar a los niños y maestros de equipos tecnológicos?, etc.

- ¿Cree usted que el año lectivo de los niños está perdido?

- No es un año perdido en el sentido de que todos hemos aprendido de una situación que nos ha dejado experiencias. Hemos desarrollado muchas habilidades y valores como la resiliencia, la solidaridad, tal vez valorar más nuestra vida y la de nuestras familias; somos sobrevivientes de una pandemia a nivel mundial que nos ha dejado una lección de vida muy grande.

- ¿A cuánto asciende el porcentaje de alumnos que ha perdido este año el sector particular?

- Algunos colegios han perdido el 20 o 30 por ciento de sus estudiantes, pero no creo que se haya duplicado el número. Se fueron al área fiscal porque algunos padres perdieron sus trabajos y no tenían cómo tenerlos en una institución particular, a pesar de la ayuda que les ofrecimos. Estoy segura de que ellos regresarán el próximo año.