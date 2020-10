Educación: Los estudiantes ahora aprenden a través de vivencias y no con asignaturas

Fomentar la continuidad de la enseñanza y aprendizaje de 6.000 alumnos de educación básica y media, y brindar apoyo en el desarrollo de destrezas que faciliten su permanencia en el sistema escolar, es lo que busca el programa de Apoyo Educativo para niños y niñas de Monte Sinaí.

Este fue presentado ayer por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en este populoso sector donde hay muchos más niños que tienen problemas para estudiar, debido a su extrema pobreza.

Las tutorías empezarán a finales de este mes, una vez que el Municipio termine de contratar a los 300 tutores que tendrán a cargo 22 estudiantes y atenderán de manera individualizada a un promedio de cuatro a cinco niños por día.

Viteri dijo que esta tarea, que durará cuatro meses, tiene una inversión municipal de 1’500.000 dólares, que equivale a 240 dólares mensuales por estudiante, quienes podrán ganar el año lectivo con el aval del Ministerio de Educación.

Las familias asumirán la responsabilidad de la asistencia y traslado dos veces por semana de los alumnos al sitio donde recibirán las clases.

La preocupación de los padres se desborda cuando mencionan el vacío de conocimientos con el que sus hijos pasarán el año. No obstante, l a ministra sostuvo que no hay de qué preocuparse, ya que ahora los estudiantes están aprendiendo a través de vivencias y no con los 20 ejercicios de matemáticas o física que sus representantes les ayudaban a desarrollar.

“La educación ha cambiado y las estrategias del currículo están adaptadas para que las familias puedan continuar apoyando a sus hijos en casa”, dijo. Y destacó el apoyo pedagógico que brindará la Alcaldía y que será parte del Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa, “que no solo se trata de clases virtuales, sino de un aprendizaje a través de la radio, televisión y fichas pedagógicas que llegan a los estudiantes, y del acompañamiento de 170.000 docentes que están comunicándose diariamente con los niños para responder a sus inquietudes”.

¿El Ministerio está consciente de las necesidades de los chicos? “Es perverso pensar que un niño deje la escolaridad porque no tiene dispositivo. Estamos despegando muchos recursos para que nadie la abandone”, respondió la ministra.

¿Por qué la ayuda llega solo a Monte Sinaí, si en otros sectores de la ciudad también hay niños con problemas para continuar sus estudios? La alcaldesa contestó que la educación no es tarea del Municipio; sin embargo, están trabajando en esta zona de extrema pobreza con el aval de la Unicef. “ Esto garantiza que estamos haciendo un trabajo técnico y bien hecho. Cuando haya un programa nuevo en otra zona, lo haremos conocer ”, anotó.

El retorno a clases presenciales se lo está haciendo a través de pilotaje. En Quito, algunos colegios han reanudado las labores en las aulas con el visto bueno del COE cantonal. Mientras que en Guayaquil las clases seguirán desde casa.