Con su celular ayuda a que 42 alumnos continúen sus clases

La humilde vivienda de Beatriz Menoscal, de 42 años, líder comunitaria de la cooperativa Janeth Toral 2, ubicada en el noreste de la ciudad, se ha convertido en un improvisado plantel educativo.

Desde el 2 de junio pasado, un día después de haber iniciado el año lectivo en el régimen Costa, al lugar asisten 42 alumnos, de entre de 6 y 17 años que no cuentan con servicio de internet, computadoras ni teléfonos inteligentes, que les permita acceder a las tareas escolares que sus profesores les encargan a diario.

Doña Bachita, como la llaman de cariño los habitantes de este sector, les presta su teléfono celular y ofrece internet a través de la señal que agarra de una antena cercana. Lo hace para que los niños y adolescentes puedan recibir clases virtuales, la modalidad de enseñanza y aprendizaje adoptado por las autoridades educativas debido a la pandemia del COVID-19.

Todos los niños pertenecen a varias unidades educativas fiscales del sector, cuyos padres desesperados le pidieron ayuda para que sus hijos, que en algunos casos no se conocen y ahora, de a poco, se están convirtiendo en amigos; no dejen de estudiar este año.

En respuesta a ese requerimiento, la líder comunitaria convirtió en escuela y colegio la parte baja de su vivienda, que es de caña, en donde instaló su comedor y varias sillas de plástico que los vecinos le prestaron para que los chicos puedan sentarse. Además, con unas planchas de zinc y sábanas usadas construyó una especie de cerramiento, que permite cubrir a los niños del sol y el polvo (con lo que se convive a diario, debido al estado de las calles); y los aísla, en lo posible, del ruido que se percibe en los alrededores.

Con mascarillas, alcohol y gel en sus mochilas, los chicos llegan, por grupos de seis u ocho, en diferentes horarios para realizar sus tareas. Asisten acompañados de sus padres, luego de caminar cerca de 500 metros de calles enclinadas, repletas de piedras, basura, maleza y malos olores.

Bachita los recibe sin poses. Viste la misma ropa que usa a diario: pantalón y camiseta desteñida, así como zapatillas desgastadas que dejan ver los dedos de sus pies despintados.

Los invita a pasar y los hace tomar asiento. Todos están apiñados. Allí es imposible guardar el distanciamiento social requerido para evitar más contagios de COVID-19. Ellos saben el peligro que corren, pero lo asumen porque no quieren perder el año lectivo.

Si no fuera por doña Beatriz, mis hijos no estuvieran estudiando. No tengo dinero para comprar computadora ni adquirir internet para que ellos reciban clases virtuales.

Jenny Reyes,

madre de familia