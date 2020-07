La docente de Playas subasta su moto para construir un laboratorio escolar

Carolina Espinoza, cuya historia se viralizó en redes sociales por ser la maestra que, ante la dificultad de sus alumnos de acceder a Internet y poder estudiar en esta nueva modalidad online, pedaleaba hacia sus hogares para darles clases; ahora apunta a crear un laboratorio de computación en la escuela Juan Bautista Yagual , del barrio San Jacinto en el cantón Playas, donde trabaja.

Por esta razón ha puesto en subasta la motocicleta que le donó la empresa privada en reconocimiento a su labor, para con el dinero obtenido empezar a equiparlo.

La moto. Fue donada semanas atrás por la empresa privada. Carolina no le pone un preciso fijo, aceptará la mejor propuesta a fin de lograr comprar lo que màs pueda en materiales. Néstor Mendoza

La maestra ya cuenta con una base para concretar su proyecto. Días atrás hizo un comercial para una empresa privada (que la buscó para usar su imagen como ejemplo a mujer emprendedora), y a cambio recibió como pago seis computadores con sus respectivos escritorios. Otra compañía le donó asimismo una copiadora y un proyector, que será parte del centro de estudio, según ella ha anticipado.

"Cuando me preguntaron cuánto les iba cobrar por el comercial, les dije que no quería dinero. Que prefería que me den computadores, puesto que tenía en mente este proyecto", cuenta, al asegurar que su objetivo inmediato, está en conseguir 10 equipos que puedan ser instalados en el centro educativo, luego de que al espacio le coloquen un techado nuevo, un aire acondicionado y fortalezcan la seguridad en el área para evitar que se los roben; como ha pasado ya en otros centros educativos de la provincia del Guayas en repetidas ocasiones.

Frente a ello hace un llamado a que las personas o empresas que deseen colaborar con la iniciativa, compren el vehículo. "Dinero no quiero para mí, solo necesito lo suficiente para comprar los materiales, quiero que nuestro laboratorio sea el idóneo para nuestros alumnos. Allí ellos podrán aprender más y mejor. Es la ayuda que anhelo...", dijo a este Diario; al asegurar que continuará visitando a sus estudiantes en su bicicleta, como hasta ahora, en medio de las crisis sanitaria generada por el coronavirus, lo ha hecho.

Respecto a las tablets que le entregaron semanas atrás las autoridades, estas fueron repartidas entre los alumnos que no cuentan con medios ni herramientas para estudiar, pero no solo de su escuela, sino de otras instituciones educativas.

Quienes deseen adquirir el vehículo pueda llamar a la docente al teléfono 0939597669. El dinero que recibiría lo usará para pagar también la mano de obra por la construcción del espacio.