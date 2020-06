Las becas de estudio se multiplican para la maestra de Playas

Otra beca más para valorar su esfuerzo. Este 25 de junio, el Instituto Superior Tecnológico Argos, entregó dos becas de estudio a Carolina Espinoza, la docente de Playas (Guayas) que se hizo conocer por movilizarse en su bicicleta hasta los hogares de los alumnos que no cuentan con Internet para ayudarlos en su educación; y a su hijo, Juan Fernando Serrano.

Jorge Calderón, rector de la institución, llegó hasta su vivienda, ubicada en el barrio Sol y Mar; y en medio de una improvisada, pero emotiva ceremonia le entregó una placa en reconocimiento a las Buenas Prácticas Docentes, y los documentos que avalan las becas completas para estudios universitarios técnicos y tecnológicos

"Jamás pensé que hacer mi trabajo con amor, me iba a traer semejantes sorpresas. Estoy realmente agradecida con Dios, con todos", dijo Carolina, quien el pasado 18 de junio recibió otra beca para estudiar Tecnología e Innovación Educativa en la Universidad Casa Grande de Guayaquil.

#LasMásLeídas | Se la otorgó la Universidad Casa Grande. Ella escogió la maestría en Tecnología e Innovación Educativa. https://t.co/LMqzszrqhh — Diario Expreso (@Expresoec) June 20, 2020

Juan Fernando dijo también estar emocionado. "La vida me está dando una oportunidad que no pensaba tenerla tan pronto. Me siento afortunado, esto me motiva a no estancarme ", precisó el adolescente.

Ante la situación que viven los docentes y las dificultades que se les presentan, Carolina, quien en un reportaje anterior aseguró que por la falta de dinero, a veces solo le alcanzaba para comer una vez al día, porque prefería destinar los alimentos para sus tres hijos, de 2, 12 y 16 años; el pasado 24 de junio durante un diálogo vía online con el asambleísta Augusto Espinosa, se refirió al sueldo que, dijo, el gremio debería tener.

“Los profesores debemos ganar igual que los asambleístas, tenemos un sueldo muy bajo y deberíamos estar a la par. Ellos no tienen la función que tenemos nosotros, la responsabilidad de educar sobre todo en valores a los estudiantes. Los docentes merecen ser bien pagados, hay legisladores que no tienen ni título de cuarto nivel y ganan muy bien", precisó.

Nosotros nos sacrificamos y hasta endeudamos por tener una maestría y estar más preparado. El sueldo de los docentes no es justo... Carolina Espinoza,

​docente de Playas

Aunque ella no pedía ningún tipo de reconocimiento por su esfuerzo -pues además de dar clases virtuales a dos cursos con 85 niños en total, luego de estas se dirigía a las casas de los niños sin internet- , lo único que solicitaba a las autoridades era la dotación de tablets y acceso a internet para aquellos estudiantes. Su pedido el pasado 17 de junio, como reportó EXPRESO, fue atendido. La Gobernación del Guayas y la alcaldía de Playas le entregaron en total 40, además de pizarras acrílicas. Y a todos se les facilitó la conexión para que puedan estudiar. Por su parte la empresa privada también le regaló una moto y una bicicleta automática, para facilitar su movilización en el cantón; además de una laptop y 100 kits de útiles escolares que asimismo fueron entregados ya a los menores.