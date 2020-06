Despido de docentes de la Universidad de Guayaquil origina protesta

Una treintena de personas, entre docentes, trabajadores y jubilados de la Universidad de Guayaquil, realizaron este jueves 25 de junio un plantón en las afueras del centro de educación superior.

Ellos exigieron el pago de sueldo de dos meses que se les adeuda a los maestros y rechazaron la desvinculación laboral de 400 profesores contratados. Además, cuestionaron ciertos contratos realizados por las autoridades del alma máter para poner en marcha las clases virtuales, previstas para el próximo 1 de julio.

Con letreros y pancartas que llevaban mensajes alusivos a la protesta, los manifestante se apostaron en la avenida Delta donde intentaron obstaculizar el tránsito vehicular. Sin embargo, no pudieron cumplir su objetivo debido a la intervención de miembros de la Policía que procedieron a controlar el orden.

Camilo Morán, profesor de la Facultad de Medicina y miembro del grupo anticorrupción, rechazó la forma en que las autoridades de la universidad quieren poner en marcha una educación virtual sin tomar en cuenta las características de algunas carreras que requieren la práctica permanente. “¿Cómo podemos enseñarle de manera remota a un estudiante la complejidad de un parto?”, preguntó, al cuestionar la apertura de 3.000 aulas virtuales cuando se necesita menos de la mitad para la nueva modalidad de enseñanza.

Roberto Passailaigue, presidente de la Comisión Interventora y Fortalecimiento Institucional (CIFI) y rector de la Universidad de Guayaquil, reconoció que hay un problema de pago a los profesores que no depende de la entidad, sino del Ministerio de Economía y Finanzas que es el ente encargado de la cancelación de los haberes de empleados y trabajadores del sector público.

Asimismo confirmó que no se han renovado los contratos ocasionales de 400 maestros, bajo la acción contemplada en la reorganización del talento humano, la cual se ha sumado a la crisis fiscal que vive el país. “Si no hay dinero para pagar a los 5.200 empleados, tenemos que ajustarnos, reacondicionar las horas de trabajo, hacer gestiones ante el Ministerio de Finanzas para que alcance para el pago de sueldo y si no alcanza hay que dar por terminado los contratos ocasionales con los cuales no existe relación laboral de dependencia y en cualquier momento se pueden dar por terminado”, explicó.

En cuanto a los cuestionamientos realizados a los contratos para impartir clases virtuales, Passailaigue dijo que los docente quieren boicotear esta modalidad. “En la educación en línea ellos pierden el contacto directo de manejar a las masas. Pero nosotros tenemos todo en claro y las documentaciones que respaldan cada contrato que es controlado por la Contraloría General del Estado, que es la entidad que deberá decir lo que está bien o mal”, puntualizó.