Manuel Cucalón: “Combatir la inseguridad depende de voluntad política y aquí la hay”

Teniendo en cuenta los hechos delictivos reportados en Guayaquil y los testimonios de sus habitantes, que dicen no poder ni querer vivir más así; EXPRESO solicitó hace casi tres semanas una entrevista al gobernador Vicente Taiano, para hablar de la problemática y las acciones que a nivel local se están tomando. Desde el departamento de comunicación se informó a este Diario que, por motivos de agenda, no era posible la entrevista con él, por lo que propusieron que se la haga con el intendente. A continuación los puntos abordados.

¿Cuándo Guayaquil podrá ser una ciudad menos violenta? Solo en la Zona 8 se han reportado 348 muertes violentas, entre enero y agosto de 2021. El aumento, en comparación a 2020, es de 136 asesinatos. Más del 80 % por microtráfico y amenazas.

Que Guayaquil sea violenta depende de varios factores y sobre todo de las carencias de la ciudad. Junto a la Gobernación y otras entidades como el Ministerios de Educación, y la comunidad, estamos atacando la causa del problema, que es el consumo de drogas, y trabajando a la par para recuperar los espacios públicos; pues algunos jóvenes se inmiscuyen en las drogas o hechos delictivos por no tener un lugar donde ejercer una actividad sana. Cada semana, desde que inició esta administración, realizamos mesas de trabajo.

¿Y eso es suficiente?

Los cambios no se verán de la noche a la mañana, hay que estar consciente de ello; pero con voluntad política, que la hay, habrá resultados. Esta estrategia es positiva. De hecho, me sorprendió gratamente que el gobernador tenga esta visión, porque en realidad esa idea de recuperar los espacios no es un tema que se lo tome mucho en cuenta. En Durán, por ejemplo, hicimos recién una feria de juventud y en una zona desolada, insegura. Allí llegó CNEL con el compromiso de iluminar al área. Estos detalles, que se llevarán a cabo, son los que aportan. La Gobernación está trabajando de la mano con los municipios. Con el de Guayaquil, a diferencia del pasado, la relación es muy cercana.

Y si hay más reuniones, más cercanía, ¿cuándo llegará esa tan ansiada transformación?

No puedo precisarle el tiempo, es cuestión de trabajo. Las arcas fiscales además están todavía golpeadas. Si fuera por cuestión de presupuesto, quizás las cosas podrían hacerse más rápido. Aun así, espero ver resultados pronto. Desde la Intendencia, no comando esas actividades. Lo que hago es comentarlas porque sé que la Gobernación está trabajando en estos programas.

Con más presupuesto, ¿qué más se podría hacer, entonces?

Tampoco me compete mencionarlo. Por el lado de seguridad, lo que puedo confirmar es que estamos haciendo operativos importantes que están dando golpes al narcotráfico. El trabajo de inteligencia se ha fortalecido. Los primeros resultados se han dado. En estos tres meses de gestión hemos detenido a 7.398 delincuentes, decomisado 997 armas de fuego y desarticulado 168 bandas.

Pero en Durán, pese a las eternas intervenciones, los delitos no paran...

Se está actuando, pero el tema crónico tiene su raíz en el narcotráfico y las crisis carcelarias. El SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores) está trabajando, pero requiere de ayuda del Estado para salir adelante. Los directivos de la entidad han mantenido reuniones con la Gobernación para definir los puntos en los que se trabajará para subsanar la situación de este cantón, porque está directamente ligada a esos problemas.

En Durán habrá cambios. Las ferias, los primeros actos deportivos en zonas crónicas, se están ya dando.

Fue coordinador judicial y asesor jurídico de gerencia de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM). Es abogado penalista y máster en Gestión Pública. CHRISTIAN VASCONEZ

¿El presidente Guillermo Lasso tiene claro este escenario?

No podría decírselo. Asumo que sí porque todo lo que hace la Gobernación, se lo transmite inmediatamente. Pero al presidente no lo conozco, por su agenda.

En las últimas semanas, la bahía ha sido intervenida y no solo por el desorden que han generado los informales. Allí se reportan casos de prostitución. ¿Qué están haciendo para rescatarla?

La Policía Antinarcóticos está atrás de todo esto, porque además hay microtráfico. Lo que allí está pasando tiene relación con gente de afuera, extranjera. Es una problemática nueva en el sitio, por lo que se está actuando desde todos los frentes. Como Intendencia estamos además interviniendo los hoteles y moteles clandestinos, que permiten la prostitución sin ningún tipo de control. La actividad no está regulada y preocupa porque se está dando en distintos distritos.

Antes se daba más en el 9 de Octubre...

Sí y prevalece, pero también se está dando en el distrito Nueva Prosperina.

¿De cuántos sitios clandestinos estamos hablando?

La cifra se la tengo pendiente. Tendría que revisar todos los permisos de funcionamiento otorgados en la ciudad, puesto que el problema está en que damos un permiso de hospedaje y lo utilizan como motel. Por eso estamos analizando los sitios, uno por uno, con el departamento de Justicia y Vigilancia.

La ciudadanía se ha cansado de no poder recorrer en paz Las Peñas, la plaza del Centenario, los parques de su barrio, otra vez por la inseguridad.

Estos espacios, entre más iluminados y habitados, serán más seguros. Es la única forma de sentirlos propios, lo sabemos. Por lo que, repito, estamos trabajando en ello

(...) Así es esto, EXPRESO lo contó hace algún tiempo: por las noches el centro, simplemente, muere.



Urbanistas advierten que entre menos rejas, más seguridad.

Sí, y comprendo que académicamente este concepto es verdadero, pero no siempre es realizable. Hoy en los espacios se roban el cobre (del cableado) y hasta las tapas de alcantarillas. Entonces, volvemos al inicio: si no se ataca el problema llegando a la familia, dotando de espacios integrales a los barrios, el escenario no será diferente. Y se está actuando, pero el trabajo es largo.