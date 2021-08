Inseguridad en Guayaquil: ¿Una impresión de redes?

Su jornada laboral y familiar estaba a punto de finalizar con la última compra para el desayuno del siguiente día; sin embargo, lo que a su vista parecía el robo a un vehículo estacionado a pocos metros del suyo aplazó su descanso. Sin pensarlo dos veces, Roberto Viera llamó a la policía para que frene el delito, pero igual buscó a los ocupantes del carro para advertirles lo que estaba pasando. Los perjudicados salieron al paso y en una inmediata reacción lograron detener a uno de los ladrones.

Es la forma que el ciudadano encontró para combatir la delincuencia. “Era más fácil subirme a mi carro e irme a la casa y no meterme en problemas, como dicen muchos, pero si podemos evitar un hecho delictivo sin exponernos debemos hacerlo porque así me gustaría que actúen en caso de que yo sea el perjudicado”, señala.

Son las reacciones que últimamente ha mostrado la ciudadanía frente a lo que parecería un repunte delincuencial en la ciudad de Guayaquil, como así lo hacen ver imágenes recogidas o captadas con teléfonos celulares o cámaras de seguridad de vigilancia pública y privada, las que tienden a viralizarse en redes sociales.

1.028 homicidios intencionales se han registrado a nivel nacional, hasta junio del presente año, según el Ministerio de Gobierno

No obstante, estadísticas de los Indicadores de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, una herramienta digital que recoge los delitos denunciados a nivel nacional, revelan más bien una tendencia a la baja, en relación a las cifras registradas hace 7 y 11 años atrás.

Según las estadísticas, en el primer semestre de este 2021, se han registrado 297 homicidios intencionales (muertes violentas), 32 menos que las registradas en todo el 2020, un año atípico por la pandemia de la COVID-19, que golpeó a nivel mundial.

“El incremento de muertes violentas que se ha dado en este año ha llamado la atención tanto de las autoridades seccionales como del Gobierno Central (...) en forma conjunta se han establecido las estrategias (...)”, explicó el coronel Fernando Vaca, jefe del distrito 9 de Octubre de Guayaquil, al referirse a las 25 personas que fueron detenidas en el último trimestre, relacionadas con homicidios y asesinados al estilo sicariato, además de femicidios. La mayoría vinculadas con el microtráfico en la ciudad.

Pero ni las cifras de este año ni el anterior se comparan con las anotadas oficialmente en 2010, que llegaron a 572 homicidios intencionales, según el Indicador de Seguridad del Gobierno; es decir, un promedio de 48 muertes por mes.

En la ciudad, se han incrementado los operativos para intentar frenar este delito que afecta a la zona 8. Miguel Canales Leon

Y desde ese año, las cifras fueron a la baja hasta 2018 que cerró con 168 eventos de esa naturaleza (ver cuadro). Igual ocurrió con el robo a personas, que lidera la tabla de delitos de impacto social. De enero a junio de este año, se han registrado 3.797 denuncias, mientras que todo el 2020 recopiló 6.454 casos. Una cifra muy distante a las recogidas en 2014 que fueron de 9.518; 1.672 menos que en 2015. Otro delito que, en apariencia ha ido a la baja es el robo a unidades económicas que, en este primer semestre registra 311.

Percepción tecnológica

“El hecho de que exista una novedad, una noticia que se replica en todos los medios de comunicación, en redes sociales, hace que esa percepción de inseguridad se eleve”, señala Jhon Garaycoa, experto en seguridad.

Según explica, lo que se escuchan son múltiples situaciones de inseguridad, pero no situaciones a favor de la seguridad. Pero es lo que vemos y siempre salta la pregunta de lo que no vemos, lo que no se denuncia o no se ve en las redes sociales.

Señala que no hay estadísticas que digan cuánto disminuye el accionar delictivo con la activación de medidas de seguridad. Como propietario de una agencia de seguridad privada señala que la afectación económica ha perjudicado también a negocios pequeños que han dejado de tener servicios de seguridad privada, por los costos que bordean los 3.000 dólares mensuales.