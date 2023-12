Manifestación de ciclistas por la muerte de un compañero culminó en agresiones

Una protesta de ciclistas por el asesinato de uno de sus compañeros se tornó violenta, luego de que el conductor de un automóvil arremetiera contra ellos cuando se estaban cerrando una avenida en la ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil.

El hecho ocurrió a las 21:45 en la avenida San Jorge, frente al parque de la Kennedy. En el sitio, un grupo de ciclista se tomó la calle para protestar por la muerte de Eduardo Iván Mata, causada por el conductor de un bus urbano, la noche del lunes 11 de diciembre, en esta misma calle.

Si bien la manifestación comenzó de forma pacífica, los ánimos se caldearon rápidamente cuando uno de los conductores que transitaba por este sector les pidió que abrieran paso, pues "el no era responsable" de lo que había ocurrido con Mata.

Ante la negativa de los ciclistas de reabrir la avenida, el chofer aceleró unos centímetros el vehículo, con lo cual llegó a impactar al fotógrafo de EXPRESO, que se encontraba haciendo tomas del incidente, y las bicicletas de varios protestantes.

En ese momento la manifestación se tornó violenta. Un grupo de aproximadamente 20 ciclistas empezaron a impactar al vehículo con patadas, manotazo y hasta con una llave francesa que estaban utilizando para golpear los postes de señalética de la calle. También intentaron bajar al conductor del automóvil para agredirlo.

Rebeca Salvador, dirigente del grupo Ciclistas de la Calle, el cual organizó la protesta, aseguró "exigimos justicia por nuestro amigo y compañero Eduardo Mata. Hoy nos llegó la información de que el conductor del bus tenía la licencia caducada desde el 2015, tiene más de diez citaciones por exceso de velocidad, en agosto atropelló a una señora y le dejó parapléjica y la única que excusa que ha dado es que simplemente sintió que había caído en un hueco, cuando en realidad estaba matando a Eduardo".

Añadió que exigían respuesta a la ATM de por qué el conductor seguía manejando por las calles y justicia a las autoridades pues "Juan Vallejo, Andrés Moreno y Santiago Jaramillo, los tres amigos personales fueron asesinados y en ninguno de los casos existe una sentencia".

El conductor del vehículo involucrado aseguró que les pidió de buenas maneras a los ciclistas que por favor le permitan el paso, pues tenía que llegar al aeropuerto, pero ante su negativa intentó mover el carro a un costado para intentar pasar y que fue en ese momento en el que lo empezaron a agredir.

"Comprendo que estén en un plantón. Lo que les dije fue que yo lo lamento mucho, pero no puedo pagar los platos rotos por un irresponsable que atropelló a alguien. No es la manera. Acepto que tal vez no debí adelantar el carro, creo que tienen razón, pero lo que sí pediría es que esto fuera un poco más organizado. No deben venir y hacer eso, por ejemplo (apuntando a un ciclista que golpeaba un poste de señalética con un fierro) de golpear las cosas, dañar, eso no está bien".

Salvador confirmó que no contaban con ninguna autorización para realizar la manifestación, pues "si pedíamos autorización no nos iban a dejar. Lo hemos intentado desde la época en la que estaba el coronel (Luis) Lalama. Han pasado años y nadie nos escucha", reclamó.

