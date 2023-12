Alberto Molina: “Todos debemos arrear la misma bandera, la patria peligra”

Gobernador de la provincia del Guayas. Coronel del Ejército en servicio pasivo y miembro de la Academia Nacional de Historia Militar. Fue vocero de las Fuerzas Armadas en la guerra del Cenepa. Es licenciado en Administración y Ciencias Militares y ha realizado especializaciones en diferentes países del mundo. También es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción.

La masacre registrada esta semana en el Guasmo, en Guayaquil, en la que vilmente fueron asesinados cuatro hermanos y su madre fue la gota que derramó el vaso. La ciudadanía llegó a su tope, está harta, siente rabia y denuncia sentirse indefensa ante la falta de acciones que logren recuperar la paz en el Puerto Principal y en Guayas, la provincia más violenta del país. Hoy, EXPRESO dialoga con Molina sobre las medidas que tomará y esa hoja de ruta que pretende poner en práctica para que, contrario a sus antecesores, la promesa de seguridad no quede nada más que en palabras.

Guayaquil ha sido el escenario de un vil crimen. No hay consuelo y sobra el miedo. ¿Qué hará para garantizar que se reducirá la violencia, que no habrá más lutos en las familias?

La situación es dolorosa y compleja, nos estamos enfrentando a una guerra híbrida, protagonizada por bandas criminales que se valen de todo. Hay terrorismo e instituciones ya contaminadas. La Policía no ha parado de trabajar y lo seguirá haciendo, está haciendo todos los esfuerzos para frenar la violencia. Lamentablemente, no podemos garantizar que estos hechos no se repetirán, pero sí puedo garantizar que trabajaremos hasta el cansancio por lograrlo y combatir, a la par, esa corrupción que ha hecho metástasis en el sistema. Hoy más que nunca está vigente ese espíritu de lealtad con la ciudadanía. Ecuador está en terapia intensiva y, para frenar esta guerra, he pedido a todos que se unan en la lucha.

Pero, ¿tienen un plan para hacerlo?

No le voy a decir que implementaremos uno porque ya lo tenemos y está en práctica. Lo que pasa es que va variando acorde al nivel de amenazas que se han ido incrementando. Hoy los delincuentes utilizan armas de guerra, esa es nuestra realidad. Por ello, las leyes son un punto clave para actuar. Hay que apelar a la Legislatura para, por ejemplo, movilizar a las Fuerzas Armadas y lograr que estas sean el apoyo de la Policía.

El tema es que el presidente, en su potestad de declarar un estado de excepción, requiere de tiempos que son determinados por la Constitución. Bukele (presidente de El Salvador) va a cumplir dos años con estado de excepción y mire cómo está ese país. Pero aquí, recuerde que el expresidente (Guillermo Lasso) presentó a la Asamblea un proyecto, que iba a ser una reforma parcial, para que las FF. AA. den ese apoyo; y recién unos días antes a la muerte cruzada, en mayo, se trató el tema. Y hoy leo ese informe y está lleno de trabas, cuando se supone que el fin del proyecto, que recién iba a entrar a primer debate cinco meses después de presentado, apuntaba a que el presidente no esté ceñido a movilizar a las Fuerzas Armadas a través de un estado de excepción, sino que se lo haga de una manera ágil. Pero los tiempos no dan, además de que el proceso es larguísimo. Entonces a eso voy, a las trabas. De allí que termina siendo más fácil que el presidente tenga la potestad de decretar los estados de excepción.

Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Que el presidente decrete un nuevo estado de excepción, pero permanente? Los antes fijados, por tiempos cortos, han sido solo un parche.

Este viernes vendrá el presidente Noboa y hablaremos junto a la ministra de Gobierno y de la Policía de este tema álgido. La decisión que se tome será crucial.

Pido a los legisladores que tomen consciencia y prioricen la seguridad. Las leyes ayudarán a aplacar el problema.



Pero, ¿desde su punto de vista, sería esa la medida idónea para recuperar a la provincia?

Solo diré que todos los mecanismos que se apliquen serán buenos, cualesquiera que sean. Y a la vez, quiero dejar clara otra cosa, necesitaremos de la ciudadanía. Una seguridad ciudadana sin ciudadanos no puede existir. Sabemos que hoy se vive con una psicosis colectiva causada no solo por las carnicerías en las que se convirtieron las cárceles, sino por lo que se experimenta en las calles. La gente tiene miedo y se ha aislado, vive en una burbuja. Pero eso no es seguridad, por eso hago un llamado urgente a la unidad. Necesitamos de los barrios.

Y de los alcaldes... ¿Habrá, al fin, un trabajo integral? Por años se planteó la idea, pero la intención jamás se concretó.

Habrá, sí. Con el alcalde de Guayaquil me he reunido y lo seguiré haciendo; con el de Durán, uno de los territorios más sensibles, y muchos otros, igual. Y todos tienen una actitud solidaria. Hoy todos deben arrear la misma bandera porque es la patria la que está en peligro y lo saben. Por lo que se han sumado a la lucha para rescatar sus barrios, no solo a través de obras que aporten a la seguridad; sino que, como lo fija el Cootad, mediante la creación de los consejos de seguridad ciudadana que son los que deberán formular políticas locales y planes que fortalezcan la prevención, la protección y la convivencia. Hay que entender que si bien el Estado tiene la competencia de la seguridad ciudadana, el Estado lo integramos todos.

La ciudadanía vive una psicosis colectiva, tiene miedo, lo sé. Por eso hago un llamado a la unidad. La lucha es de todos.

Y en este punto, ¿cuál será el rol de la empresa privada? ¿Ha tenido ya un acercamiento con las cámaras?

Lo hemos hecho y su rol será técnico y económico. La Cámara de la Construcción, por citar un ejemplo, nos puede ayudar con los informes que nos dirán cómo y dónde levantar las UPC que tanto se requieren. Nos darán, además, el material de construcción que se necesite. Y como este gremio, hay otros tantos. La sociedad ha sido solidaria, está encaminada a salvar al país: a no estar obligada a vivir con miedo, entre rejas.

Y en esta lucha, ¿Alberto Molina tiene miedo?

Todos tenemos temores, pero cuando acepté asumir este reto, lo hice teniendo en cuenta todo. Serví a mi patria por 35 años, estuve en la guerra y en la paz. No podía entonces ser indiferente al llamado de volver a hacer todo el esfuerzo para que mi país, mi ciudad, mi barrio vuelva a tener paz.