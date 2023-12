Masacre presiona al Gobierno a presentar ruta sobre seguridad

El cruel asesinato de cuatro hermanitos de siete, cinco, tres años y una bebé de cinco meses de nacida durante la noche del último lunes 11 de diciembre en la manzana 14 de la cooperativa Guayas y Quil 1, en el Guasmo Sur de Guayaquil, causó la indignación de la ciudadanía al exigir acciones ante la criminalidad en el país.

“Estoy devastado, no encuentro explicación. No entiendo por qué a nosotros”, mencionó con su voz entrecortada Jhordan, padre de los menores asesinados, quien contó que los hombres armados se acercaron por la ventana y dispararon contra los menores que estaban viendo televisión; su madre se puso como escudo para evitar su muerte pero no lo logró.

Ahora ella está hospitalizada y con pronóstico reservado, recibió siete disparos, dos en el abdomen, dos en el brazo izquierdo y tres cerca de la ingle. Ella aún no sabe del fallecimiento de sus cuatro hijos.

La Fiscalía General del Estado anunció en X que inició una investigación de oficio y que “practican las pericias respectivas”. Por otro lado la Policía Nacional adelantó que el violento ataque no estaba dirigido a la familia sino a una casa adyacente en donde se guardaban explosivos y que sus habitantes pertenecerían a una banda delictiva.

Respuestas. La familia, la Asamblea y más sectores esperan luces sobre el plan de seguridad “bien bonito” que anunció el presidente Daniel Noboa en entrevista.

Esta situación es discordante con la tesis del exmandatario Guillermo Lasso, quien enfatizó que los ataques tan sangrientos responden a una disputa de territorio entre organizaciones delictivas y que también es un contraataque por el incremento de las incautaciones de droga.

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ha indicado que las estrategias de seguridad se mantendrán bajo reserva. Y sobre este hecho tampoco ha dado un pronunciamiento oficial.

Diario EXPRESO consultó a Palencia si se mostrarán las acciones a tomar o al menos el tipo de respuesta que se impondrá ante el ataque a los menores y evitar más casos como estos, pero hasta el cierre de esta edición no se emitió contestación.

En ese orden, los legisladores de la mesa de Seguridad de la Asamblea Nacional aún esperan el plan de trabajo o los lineamientos generales que seguirá el régimen en su mandato para verificar el cumplimiento del mismo y si se disminuye o no la violencia criminal.

La ciudadanía está lista para colaborar, Ecuador necesita un liderazgo que presente planes concretos, que brinde certeza sobre la dirección a seguir, cómo llegaremos allí y en qué plazo. Jan Topic, excandidato presidencial

“Aún no ha llegado, en la aprobación del plan de trabajo, hace dos semanas pedimos que se nos haga llegar. Mañana (este miércoles) que sesionamos consultaré sobre ello”, contestó la integrante de la comisión y exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce.

Sin embargo, pasadas las 14:00 de ayer, luego de varias horas de tendencia la etiqueta Guasmo Sur en X, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que enfatizó que “no habrá espacio para la impunidad, ni se cederá ante aquellos que intentan sembrar el terror y la desolación en nuestra sociedad”.

Un escrito de tres párrafos que no brindó detalles de las acciones a seguir, o de las respuestas ante el hecho estremecedor.

Para Nelson Yépez, experto en seguridad ciudadana, es necesario que se fortalezca las acciones de inteligencia y contrainteligencia junto con voluntad política para que se tomen las mejores decisiones.

Mientras que el excandidato presidencial por el Partido Social Cristiano, Jan Topic, escribió una carta dirigida al primer mandatario y también hizo referencia al corto periodo que debe gobernar al país.

“Los ecuatorianos esperábamos ver acciones desde el primer día. Aunque solo han pasado tres semanas, esto ya representa el 4 % de su gobierno. Usted nos prometió reducir la tasa de muertes violentas a casi cero, y el tiempo apremia”.

Mientras tanto la Arquidiócesis de Guayaquil convocó para las 17:00 de este miércoles 13 de diciembre a una misa por las víctimas del Guasmo Sur, en la Catedral de Guayaquil.

Esta situación está causando un estrés colectivo y eso no es bueno para la sociedad. Lo que más está secuestrando oportunidades son las extorsiones y ahora es a cualquiera. Nelson Yépez, experto en seguridad ciudadana.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Según los datos proporcionados por la Policía Nacional, los asesinos llegaron en un auto de color blanco cerca de las 21:00 del último lunes. Uno de ellos se bajó y fue quien disparó en contra de los menores. Horas después, este vehículo fue hallado incinerado en el sur de Guayaquil.

El general Víctor Herrera Leiva, comandante zonal de Policía, explicó que el sector es dominado por dos grupos criminales, Los Lagartos y Mafia 18 y que, al parecer, una de ellas sería la responsable de este lamentablemente suceso. Entre tanto, la familia de las víctimas necesita ayuda para sepultar a los pequeños, ya que son de escasos recursos económicos.

Esperamos tener resultados en las próximas 48 horas con las pericias que hemos realizado y así tener a los responsables de estos hechos. Víctor Herrera, comandante de la Policía Nacional en la zona 8

