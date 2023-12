Verónica Abad revela falta de planificación y seguridad para su misión en Tel Aviv

La designación de Verónica Abad como embajadora por la paz en Israel ha generado, en la vicepresidenta de Ecuador, preocupación por la falta de planificación y coordinación por parte de las instituciones gubernamentales ecuatorianas, según ella lo afirma.

En un comunicado emitido a través de su cuenta de X (antes Twitter), el 8 de diciembre de 2023, Abad reafirmó su compromiso con el decreto presidencial que la designa como "Embajadora por la Paz". Sin embargo, expresó su inquietud ante la ausencia de una planificación previa y una articulación interinstitucional para llevar a cabo esta misión especial en Israel.

"Hasta el momento no he recibido sino excusas de parte de los diferentes funcionarios de los ministerios, en donde NO se demuestra una planificación previa, peor aún, una articulación institucional, para llevar en lo alto el nombre de nuestro país", explicó la alta funcionaria.

La exhortación de Abad se centró en la falta de información detallada sobre varios aspectos, incluyendo algunos como la seguridad personal y la coordinación logística para su traslado a Tel Aviv. "Nos informaron que por la premura para este proceso militar no podré ir con seguridad", subrayó.

Abad también expresó su inquietud por el plazo exigido en el decreto presidencial para su llegada a Israel el 10 de diciembre. Ella considera que esta fecha es imposible de cumplir, debido a la falta de preparación y coordinación por parte de instituciones como el Ministerio de Defensa, la Casa Militar, Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En este escrito, solicitó una extensión de tiempo para abordar y aclarar las preocupaciones e incertidumbres relacionadas con el desarrollo de esta delegación diplomática.

Verónica Abad fue designada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como "Embajadora por la Paz" en Israel. Esta designación se realizó a través del Decreto Ejecutivo número 27 emitido el 24 de noviembre de 2023, en el cual se le encomendó la misión de promover la paz entre israelíes y palestinos. El presidente le ordenó tener residencia fija en Tel Aviv para desempeñar esta función diplomática.

