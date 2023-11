Verónica Abad: acuerdo con la RC habría friccionado relación con Daniel Noboa

El fondo de las divergencias entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad serían los acuerdos a los que ADN llegó con el PSC y el correísmo, que permitieron la designación de autoridades en la Asamblea Nacional. Abad está en contra porque cree que representan impunidad.

Y consecuencia de eso afirma que “sin duda alguna está claro y no podemos tapar el sol con un dedo: el señor presidente me quiere lejos”. Fue por esa razón que, como única función asignada a la vicepresidenta, está la de ser embajadora para la paz en Israel en momentos que aunque hay un cese al fuego temporal, existe una escalada de violencia entre Israel y Hamás.

Pero ella cumplirá con esa misión. Ayer mismo ya dirigió las cartas a los ministerios respectivos para materializar el decreto 27 que ella no quiere que sea un pretexto para sacarla del puesto por incumplir funciones. Dejó claro que no abandona el barco. Lea además: "Verónica Abad: "La campaña sucia en mi contra también se dio a la interna de ADN"

Ayer, desde el hall de la Vicepresidencia, ubicada en la parte posterior del Palacio de Gobierno, Abad rompió el silencio e hizo precisiones, aclaraciones y llamados. Entre ellas evidenciar “la política madura se la hace dialogando, transparentando los acuerdos”. ¿Cuáles? Los que permitieron la designación de autoridades en la Asamblea. Y, aunque desde el Ejecutivo se ha negado, la vicepresidenta revela que como parte de la alianza se estaría gestando el regreso del prófugo expresidente Rafael Correa al país.

¿Cómo? Desde dentro de la Asamblea. “El hecho que tengan la mesa de Fiscalización, la de Justicia, 11 de las 16 mesas, es decir, haberle puesto en bandeja de plata a algo que nosotros no propusimos dentro del acuerdo que tuvimos para la candidatura”, le dijo a la periodista Johana Cañizares. Para ella, la impunidad es impedir que la justicia llegue a donde tiene que llegar.

En poco más de media hora, aclaró varias afirmaciones y que si antes no lo hizo fue porque “siempre me han pedido desde el equipo de Comunicación del presidente que no hable delante de ustedes y lo he cumplido, pero en vista de las mentiras y engaños”, habla.

Si no fue al almuerzo con las delegaciones internacionales o no acudió a la foto oficial del gabinete, fue porque no la invitaron. “Me hubiese encantado ser parte de los eventos, no fui invitada ni mi equipo de trabajo. No llevo una agenda distinta de trabajo”, aclaró.

Ratificó que cumplirá con la misión. “Vamos a brillar”, dijo. En Israel ella ejercerá como vicepresidenta y embajadora. Noboa encargó a la canciller Gabriela Sommerfeld que se reúna con Abad. “Pido una vez más que se siente conmigo y conversemos como dos políticos responsables por el bien del país. Puede que jamás estemos de acuerdo en acordar con quienes han llevado al país a la oscuridad en donde nos encontramos”, concluyó. La vicepresidenta indicó que no abandona el barco.

Investigación. La vicepresidenta pidió a la Fiscalía que investigue lo que consideró calumnias difundidas en al menos dos medios digitales.

