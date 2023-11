Verónica Abad presidió el primer cambio de Guardia Presidencial en Carondelet

El anuncio de la Presidencia de la República fue que el mandatario Daniel Noboa presidiría el primer cambio de la Guardia Presidencial en la Plaza de la Independencia este martes 28 de noviembre de 2023.

Sin embargo, quien apareció en uno de los balcones del Palacio de Carondelet fue Verónica Abad, la vicepresidenta de la República. La funcionaria estuvo acompañada por miembros de su seguridad. Ella apareció sonriendo y saludando a las personas que se habían concentrado en la Plaza Grande para ver el desarrollo de la ceremonia en la que participan los Granaderos de Tarqui con la vestimenta utilizada por los ejércitos libertarios.

Minutos antes había dado una rueda de prensa en la que admitió las diferencias con el presidente, aceptó que cumplirá el decreto del presidente Noboa que le designa como única función la de trasladarse a Tel Aviv, Israel para colaborar en la paz con Palestina e hizo varias precisiones. Lea además: "Daniel Noboa responde a Verónica Abad y ratifica su encargo en Israel"

Por ejemplo, dijo que si no estuvo en el almuerzo con las delegaciones internacionales el día de la posesión o en la foto oficial, es porque no había sido invitada. Además, indicó que si antes no había hablado sobre las diferencias entre ambos fue porque del equipo de comunicación de Noboa se le había requerido que no lo haga.

En su intervención la vicepresidenta insistió en su invitación al diálogo con Noboa para solucionar los malentendidos y diferencias que provocaron roces entre ambos funcionarios triunfadores de las elecciones presidenciales anticipadas del pasado 15 de octubre.

Aún no existe fecha para el desplazamiento de Abad a Israel. Pero los trámites avanzan en las diferentes carteras de Estado como el Ministerio de Trabajo, encargado de la reestructuración de la Vicepresidencia o la Cancillería con cuya ministra se reunirá Abad.

La vicepresidenta confirmó que en Israel cumplirá las funciones de vicepresidenta y de embajadora. Lo que falta por definir es el personal y las condiciones del traslado a Israel.

